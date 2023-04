So feierten die Mistelbach Mustangs den Finaleinzug

Werbung

Schon nach dem entscheidenden Viertelfinal-Spiel gegen die Wörthersee Piraten hatte Kapitän Christoph Leydolf gesagt, es fühle sich an, als würde Mistelbach einen Titel feiern. Am Samstag wurde nochmal ein Scheiberl drauf gelegt. Es waren Szenen, als hätten die Mustangs tatsächlich bereits die Meisterschaft gewonnen. Die NÖN war für euch mit Fotoapparat und Kamera dabei und nach dem Spiel auf Stimmenfang.

Die Atmosphäre während dem Spiel

Schlusssekunden und erste Feierlichkeiten

Weitere Feierlichkeiten

Interview Mistelbach-Trainer Martin Weissenböck

Weitere Stimmen

Christoph Leydolf, Kapitän der Mistelbach Mustangs: „Mir fehlen die Worte, ich kann gar nicht viel sagen. Es ist Wahnsinn, unsere Fans sind unglaublich. Die Halle war noch einmal voller als beim ersten Spiel. Man genießt jede Sekunde auf dem Spielfeld und hofft natürlich, dass man gewinnt. Dieses Spiel ist unbeschreiblich, und dann auch noch als Sieger vom Platz zu gehen, ist ein ganz tolles Gefühl. Deswegen trainiert man die ganze Saison lang. Es war unser großes Ziel, ins Finale zu kommen, das haben wir hiermit erreicht, und jetzt wollen wir natürlich den Titel gewinnen.“

Ian Moschik, Forward und Topscorer bei Mistelbach: „Ich glaube, der wirkliche Knackpunkt war, dass Mattersburg doch weniger Spieler hat als wir, und ihre Leistungsträger einfach müde geworden sind, nach zwei harten Spielen. Und dass wir vor einer super Atmosphäre gespielt haben. Unsere Fans waren super, die haben uns gepusht bis in die letzte Sekunde. Und ich glaube, dass wir einfach besser in Shape waren. Wir sind jünger, wir sind mehr Leute (...). In meinem Stadium meiner Karriere ist das super, vor so vielen Leuten zu spielen. Das macht riesigen Spaß, deshalb spielt man im Endeffekt Basketball. Man will genau vor sowas spielen und nicht vor leeren Hallen. Als junger Spieler ist es immer schwer, wenn man noch nie vor so iener Stimmung, so vielen Leuten gespielt hat. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Das ist mal was anderes, da zittern einmal die Knie. Aber da wächst man drin, das ist einfach Erfahrung, und desto mehr man spielt, desto schöner wird es und desto selbstbewusster wird man in dieser Situation.“

Dominik Alturban, Leistungsträger bei Mattersburg: „Es ist im Basketball generell so, dass es sehr schnell in eine Richtung ausschlagen kann. Es waren dann einfach drei, vier Pfiffe gegen uns in Serie, ich mag jetzt nicht sagen richtig oder falsch. Ich weiß nicht, wie oft Mistelbach da an der Linie war, aber sie hatten in jedem einzelnen Angriff die Chance auf einfache Punkte. Dann zieht man halt weg, und dann fallen die Würfe leichter, und auf der anderen Seite ein bisschen schwieriger, und dann rennt man hinterher und irgendwann ist die Zeit aus. Im Endeffekt muss man sagen dass wir die Serie im zweiten Spiel vergeigt haben, weil wir es nicht geschafft haben, zu Hause 70 Punkte zu machen, und das hätte schon gereicht. Man kann jetzt auch sagen es hat vielelicht ein Wurf entschieden im zweiten Spiel, dann geht eine andere Mannscahft ins Finale. Aber Gratulation an Mistelbach, die Atmosphäre war super, von den Fans von beiden Seiten, das war echt großartig zu spielen. Es war ein Genuss heute, von dem her.“