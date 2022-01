Sorgenfalten bei Mustangs vor dem Schlüsselspiel

Jetzt hat es auch die Mustangs erwischt. Zwei positive Coronatests verhinderten das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel bei den Kufstein Towers in Tirol. Die Liga gab dem Antrag der Mistelbacher auf eine Verlegung statt.

Coach Martin Weissenböck nahm das wohlwollend zur Kenntnis, die grundlegende Thematik begeistert ihn freilich weniger. Schon das durchaus gelungene Vorbereitungsspiel am Wochenende davor in Klosterneuburg hatte er mit nur sieben Akteuren bestreiten müssen, in der folgenden Trainingswoche war man dann noch dezimierter.

„Das war bis jetzt irgendwas, einmal waren wir zu fünft, einmal zu sechst“, berichtete Weissenböck, der am Donnerstag auch zum ersten Mal in dieser Saison ein Training komplett absagen hatte müssen. Zum Vergleich: Die gesamte Trainingsgruppe umfasst in Summe rund 14 Mann.

Sieben Runden vor Schluss zwei Zähler zurück

Dem nicht genug, steht am Samstag auch noch ein absolutes Schlüsselspiel für den weiteren Saisonverlauf auf dem Spielplan. Mistelbach empfängt den Erzrivalen aus Mattersburg, der am Wochenende spielen konnte und in heimischer Halle den erwarteten Pflichtsieg gegen das noch sieglose Future Team Steiermark einfuhr.

Damit schnappte sich Mattersburg wieder den begehrten Platz vier im Osten – es ist der letzte, der noch für den Einzug in die Play-offs reichen würde. Mistelbach liegt bei gleich vielen Spielen zwei Zähler zurück, könnte also mit einem Heimsieg wieder vorbeiziehen und hätte dann auch das so wichtige direkte Duell gewonnen. Das Auswärtsspiel in Mattersburg haben die Mustangs Mitte Dezember durch einen Norwa-Dreier zwei Sekunden vor Ende ja schon hauchdünn für sich entschieden.

Gerade im Hinblick auf den Kracher sieht der Mistelbach-Coach „die Corona-Geschichte“ nach dem Ausfall von Point Guard Jan Kozina als weiteres Handicap: „Für uns ist das jetzt nicht leicht, weil kein geregeltes Training mit normaler Intensität möglich ist.“ Ob überhaupt gespielt werden kann, und wenn ja in welcher Besetzung, war zu Wochenbeginn noch offen.