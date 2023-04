Starke zweite Hälfte reichte nicht

15 Punkte im zweiten Viertel, immer noch elf dann zur Pause. Die Hypothek der Mustangs in der Halbzeit beim zweiten Finalspiel gegen die Blackbirds aus Güssing/Jennersdorf war am Ende zu groß. „Wir haben eine sehr durchwachsene erste Halbzeit gehabt, in der uns nicht das gelungen ist, was wir uns vorgenommen haben. In der Halbzeit war das Gefühl eher so, dass wir sie heute nicht knacken“, gab Headcoach Martin Weissenböck am Tag nach der Niederlage im NÖN-Gespräch zu.

Der Trainer und sein Co mussten in der Kabine ein wenig lauter werden, die Ansprache zeigte aber Wirkung. Die Mustangs spielten, angeführt von Christoph Leydolf und Ian Moschik einen sensationellen zweiten Durchgang, es wurde nach noch einmal so richtig spannend. Bei den Blackbirds verabschiedete sich Christoph Astl vorzeitig mit dem fünften Foul, das Momentum war auch Seiten der Gäste.

Wir fühlen uns um ein drittes Spiel betrogen Martin Weissenböck, Headcoach der Mustangs

Ein „Foul“ am Rebound brach im letzten Viertel den Run der Mistelbacher, die sich an den Pfiffen der Unparteiischen aufrieben. „Da waren einige klare Fehlentscheidungen gegen uns. Eines Finales nicht würdig“, nahm sich Weissenböck kein Blatt vor den Mund. „Wir fühlen uns um ein drittes Spiel betrogen und nicht gerecht behandelt. Ich sage nicht, dass wir Meister geworden werden, aber ein drittes Spiel hätten wir uns verdient.“ Nachsatz: „Da kommen zwei Teams, die sich acht Monate darauf vorbereiten und dann wird das entscheidende Spiel in der 2. Bundesliga so besetzt. Das ist skandalös. Ein Finale kann nicht jeder spielen oder coachen, also kann ein Finale auch nicht jeder pfeifen. Dafür braucht man auch Routine.“

Der Trainer applaudierte seinem Team, auch wenn es am Ende knapp nicht reichte. Die Mustangs verloren 79:77, die Blackbirds sind Meister. „Die Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft. Alles was wir haben, haben wir gegeben. Das war fantastisch.“ Weissenböck nahm auch die vielen zahlreichen Zuschauer und Helfer mit ins Boot, die die Mustangs in den letzten Wochen und Monaten stets pushten: „Wir sind stolz auf den zweiten Platz. Die Fans haben uns toll unterstützt, da ist ganz viel Positives passiert.“