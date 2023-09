Startschuss für die Mistelbacher Mustangs

Die letzte Ferienwoche war gleichzeitig die erste Vorbereitungswoche für die Mustangs, die die ersten drei Trainingseinheiten hinter sich gebracht haben. Am Wochenende gab Headcoach Martin Weissenböck frei: „Ich bin ein Freund von einem sanften, vernünftigen Start“, so der Trainer. Seit Montag wird weitertrainiert.

Diesen Samstag geht es dann zu einem Vorbereitungsturnier nach Brünn, wo die Mustangs am Samstag und am Sonntag im Einsatz sind. Am Sonntag-Nachmittag tritt man die Heimreise an.