Verpatzte Generalprobe vor dem Start im Cup

Ersatzgeschwächt mussten die Mustangs am Wochenende zum Test gegen Deutsch-Wagram antreten. Headcoach Martin Weissenböck gab Viktor Vasat mit Angina vor, Jakub Jokl war beruflich verhindert und Ian Moschik spielte körperlich stark gehandicapt: er war die ganze Woche krank.

Wie verlief die Generalprobe, bevor es am Samstag im Cup nach Wien zu Vienna United geht? „Schlecht. Sehr schlecht, so ehrlich muss man sein. Wir haben eine fürchterliche Performance abgeliefert.“

Dass Weissenböck viele Stützen fehlten, will er nicht gelten lassen: „Das ist aber keine Entschuldigung. Deutsch-Wagram hatte auch Ausfälle.“ Nur Maximilian Girschik und Jan Kozina seien in Normalform gewesen, auch der junge Moritz Czehowsky machte seine Sache nicht so schlecht, wie Weissenböck fand.

Ein Mitgrund für die Niederlage war auch die fatale Quote vom Dreier. Nur ein einziger von 29 fand den Weg in den Korb. „Also so eine Trefferquote hab ich auch noch nicht erlebt“, nahm es Weissenböck mit Humor, der das Spiel sofort abhaken und nach vorne schauen will: „Ich seh es als Niederlage zu einem guten Zeitpunkt und hoffe, dass wir diese Woche gut und vor allem vollzählig trainieren können.“

Einen Spieler mehr hat er seit voriger Woche. Über Co-Trainer Edin Bavcic kam der Kontakt mit dem Bosnier Kerim Dragolj zustande. „Sehr kräftig und ein guter Basketballer, aber noch nicht ganz in Form. Er hat in Bosnien zweite Liga gespielt“, erklärte Weissenböck über den Neuzugang, der nach dem Deutsch-Wagram-Spiel auch mit leichten Blessuren zu kämpfen hatte.

Weissenböck: „Unangenehm und läuferisch stark“

Für Samstag wünscht sich der Coach wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung, im Vorjahr hat man den kommenden Gegner zweimal besiegt. Er weiß aber, dass man Vienna United nicht unterschätzen darf, haben die Wiener in der Vorbereitung beispielsweise auch Jennersdorf besiegt. „Sicher eine Mannschaft, die unangenehm und läuferisch stark ist.“ Er gibt die Marschroute klar vor: „Natürlich wollen wir in die zweite Runde aufsteigen.“ Im Auswärtsspiel rechnet Weissenböck mit einigen Rückkehrern.