Der Umbruch bei den Mistelbach Mustangs setzt sich fort. Nach dem emotionalen Abschied von Langzeitlegionär Ivo Prachar im letzten Saisonspiel Ende Februar und dem kürzlich verkündeten Karriereende von Jung-Papa Michal Semerad stehen nun weitere Abgänge fest. Darunter befindet sich auch ein absoluter Schlüsselspieler der vergangenen Saison: Christoph Leydolf. Der 21-Jährige, der das Saisonfinish mit einer schweren Knöchelverletzung verpasste, war vor einem Jahr als einer der Kooperationsspieler aus Klosterneuburg zu Mistelbach gestoßen. Kommende Spielzeit soll Leydolf nun dem A-Liga-Kader der Klosterneuburger angehören. Mistelbach-Coach Martin Weissenböck hätte seinen Schützling gerne noch ein Jahr bei den Mustangs gesehen, wünscht ihm aber freilich alles Gute: „Ziel ist ja, dass die Spieler sich bei uns weiterentwickeln und in die A-Liga zurückgehen.“

Leydolf selbst fiel der Schritt auch nicht leicht: „Ich habe letztes Jahr viel dazugelernt und bin für meine Zeit mit Martin und Michal Kremen sehr dankbar. Aber ich habe natürlich nur auf meine Chance in der A-Liga gewartet.“

Abgang Christoph Leydolf

Neben Leydolf verlässt auch Michal Jedovnicky Mistelbach, und auch der Tscheche geht mit Bedauern. „Er sagt, alles in al-lem ist die Atmosphäre und Stimmung bei uns im Verein für ihn besser als in Brünn in der ersten Liga und auch in der zweiten Liga, wo er jetzt hingeht“, schildert Weissenböck: „Aber er schafft es beruflich nicht mehr, dreimal die Woche zu pendeln.“ Jedovnicky wird künftig bei Zlin spielen, für Weissenböck „eine super Mannschaft. Und er muss da weniger oft trainieren.“

„Bestes“ Mädchen geht nach Klosterneuburg

Der dritte Abgang schließt gleich einen vierten mit ein und trifft die heimischen Basketballer auf Funktionärs- und Nachwuchsebene: Victoria Matzka, die Weissenböck „unsere beste Nachwuchsspielerin“ nennt, wechselt ins Basketball-Leistungszentrum Klosterneuburg, das ab kommendem Schuljahr erstmals auch Mädchen aufnimmt, und auch Mama Bettina schied kürzlich als Vorstandsmitglied und umtriebige Kraft des Vereins aus. Auch ihr streut Weissenböck Rosen: „Bettina hat sehr, sehr viel im und für den Verein gemacht. Ohne die wär es nicht gegangen.“

Deutsch-Wagramer Wlasak neu im Team

Zurück zum Kader der Kampfmannschaft: Nach Konstantin Kolonovics, Paul Schuecker und Julian Alper hat auch Melchior König bei Mistelbach verlängert. Elias Wlasak (19) stößt aus Deutsch-Wagram neu zum Verein. Weissenböck freut’s: „Der ist super. Er wollte zu uns und könnte mehr oder weniger als Ersatz für Christoph Leydolf dienen. 1,90 Meter, Position drei, und ein ziemlich kräftiger Spieler.“ Mit weiteren Spielern befindet sich der Trainer und sportliche Leiter in Personalunion noch in Verhandlungen, auch ein Verbleib von Michal Kremen ist noch offen.

Christoph Leydolf Bringt seine Energie künftig in Klosterneuburg ein.

Und auch abseits der Kaderplanungen wird bei den Mustangs fleißig gearbeitet, aktuell stehen stets zwei Arbeitstreffen oder Diskus sionsrunden im engsten Kreis pro Woche auf dem Kalender. Mit dem Einstieg von Ulrike Swoboda als Obfrau sei neue Energie zu spüren, findet Weissenböck: „Wir sind wirklich sehr fleißig mit der Ulli. Ich glaube, wir haben noch nie so intensiv am Umfeld, der Organisation und allgemein an Verbesserung gearbeitet wie jetzt.“ So ließ der Verein unter anderem eine professionelle Werbewertanalyse erstellen, die bei der Lukrierung neuer Sponsoren helfen soll. Die braucht es auch, um die Nachwuchsarbeit dauerhaft abzusichern. Deren Status ist mittlerweile bemerkenswert, in der kommenden Spielzeit stellen die Mustangs mit einer ein zigen Ausnahme alle Burschen- und Mädchen-Teams von U10 bis U19. Lediglich die weibliche U19 wird fehlen. Das vereinsinterne Ziel, irgendwann eine zweite Herrenmannschaft in der Landesliga und eine Damenmannschaft stellen zu können, rückt näher!