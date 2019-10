„Wir haben eine wilde Tour hinter uns, das war eine kleine Odyssee“, berichtete Mistelbach-Trainer Martin Weissenböck am Sonntagvormittag von der – wie angekündigt – umständlichen Reise nach Dornbirn. Der gesperrte Arlberg erforderte es, in Innsbruck vom Zug in einen Bus sowie ein Auto umzusteigen, zwei weitere Stunden später war man 120 Minuten vor Matchbeginn in Vorarlberg angekommen. Zurück nach Hause ging es dann noch ein bisschen zäher – weil die Mustangs die erste Saisonniederlage mit im Gepäck hatten.

Siml Musste zu Hause sitzen. Michal Kremen verpasste die Fahrt nach Dornbirn aus beruflichen Gründen.

Dafür verantwortlich war in erster Linie ein Mann, der Mistelbach schon in früheren Spielen das eine oder andere Mal abgeschossen hatte: Ander Arruti Portilla. Weissenböck blickte am Sonntag fast schon ehrfürchtig auf die Zahlen des Spaniers, der sechs von zwölf Dreiern versenkte, 13 Mal an der Freiwurflinie stand und insgesamt auf 40 Punkte kam: „Wir haben wirklich alles versucht, den zu stoppen, viel investiert, dass er nicht frei zum Wurf kommt, aber er hat einfach auch Shots über unsere großen Verteidiger hinweg getroffen. Die Leistung war beeindruckend.“

So entwickelte sich zwangsläufig ein High-Scoring-Game, Mistelbach ließ schon in Hälfte eins exakt so viele Punkte des Gegners zu (51) wie im ganzen Spiel in Mattersburg. Trotzdem lebte bis zum Schluss die Siegchance, ehe Arruti nach einem – für Mistelbach-Coach Weissenböck – Fehlpfiff zwei von drei Freiwürfen versenkte, Timur Bas den dritten nach Rebound in den Korb legte und Javier Medori eine Minute vor Ende einen Dreier verwandelte.

„Wir sind unglaublich stolz auf dieses Team“

Letzterer erhöhte auf 86:81 und war der endgültige Genickbruch für die Weinviertler, die trotzdem viel Lob bekamen. „Ganz, ganz großen Respekt von denen zu Hause. Wir sind unglaublich stolz auf dieses Team“, richtete eine Gruppe aus Fans und Funktionären, die das Spiel gemeinsam im Foyer der Mistelbacher Sporthalle ansah, via Klub-Website aus. Und auch der Coach fand: „Wir haben über 40 Minuten unser Bestes gegeben. Gerade in dieser Besetzung war das wirklich eine ordentliche Leistung.“ Mistelbach war nämlich nur zu acht, der „Chef“ nicht mit an Bord: Michal Kremen war beruflich verhindert.