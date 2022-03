Ziel fürs Untere Play-off: Mustangs wollen kein Spiel verlieren

Werbung

Zwei Spiele im Westen Österreichs binnen 24 Stunden rundeten für Mistelbach den Grunddurchgang in der Gruppe Ost ab, dazwischen schlugen die Mustangs in einem Dornbirner Hotel ihr Nachtquartier auf. Mit der Organisation war Martin Weissenböck hochzufrieden, mit der sportlichen Performance auch ziemlich.

Denn beim ersten Spiel in Dornbirn drehte seine Truppe nach anfänglichen Schwierigkeiten schnell auf und steuerte einem verdienten Auswärtssieg beim Vierten der Gruppe West entgegen. Tags darauf in Kufstein kam ein ähnlicher Spielverlauf, wobei Mistelbach länger brauchte, um in Führung zu gehen, und am Ende dann doch verdient verlor. „Wir haben viele Freiwürfe verworfen und viele Überzahlsituationen versemmelt. Vielleicht war das auch der Müdigkeit vom Spiel des Vortages geschuldet“, fand der Trainer.

Martin Weissenböck, Mistelbachs Trainer und Sportlicher Leiter, regt nach der Enttäuschung des verpassten Viertelfinales an, den Modus der neuen Liga nochmal zu überdenken.

Weiter geht es nun mit dem Unteren Play-off. Mistelbach wird dort fünf Spiele bestreiten, das erste wohl schon am kommenden Wochenende. Die Auslosung stand zu Redaktionsschluss aber noch aus, gegen wen und ob Mistelbach zu Hause oder auswärts startet, war noch nicht klar. Dafür nannte Weissenböck bereits das Ziel, das er seinen Mannen ausgeben wird: „Ohne Niederlage durchs Play-off zu kommen und zu zeigen, dass wir da schon die beste Mannschaft sind. Und Überlegungen für nächstes Jahr stellen wir natürlich auch schon an.“ Weil es keinen Absteiger gebe, hätte man auch überhaupt keinen Stress mehr.

Dass seine Mannschaft nicht im Viertelfinale der Liga steht, fuchste den Coach aber auch eine Woche nach der bitteren Heimniederlage gegen Mattersburg noch. Immerhin hat Mistelbach 20 Punkte am Konto – sechs mehr als Dornbirn, das als Vierter des Westens im Viertelfinale steht. „Es ist, wie es ist, aber das ist schon schade“, sieht Weissenböck seine Mannschaft als unglücklichstes Team der Liga: „Die besten Mannschaften hätten sich schon verdient, im Play-off zu sein, und da gehören wir, glaube ich, schon zu den acht dazu.“