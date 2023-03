Machtdemonstration zum Abschluss

Werbung

112:88! Zum Abschluss des Grunddurchgangs fuhren die Mustangs am Samstag nochmal volles Programm. Und das obwohl Trainer Martin Weissenböck mit Jan Kozina seinen Dirigenten schonte und die Spielzeit auch sonst sehr wohlwollend auf den gesamten Kader verteilte. So bekamen Lukas Schrittwieser oder Philipp Germ deutlich mehr Spielzeit als zuletzt. Mit Moritz Czehowsky war auch ein Eigengewächs aus dem Landesliga-Team nach drei Monaten Pause wieder mal oben mit von der Partie.

Geht es nach Trainer Martin Weissenböck, zahlte jeder Einzelne das Vertrauen zurück: „Im Hinblick aufs Play-off war das eigentlich eine Partie, die perfekt verlaufen ist.“ Nach fünf Siegen in Serie zum Abschluss des Grunddurchgangs stimmt jedenfalls auch das Selbstvertrauen.

Piraten als erster Schritt: „Wir wollen Meister werden“

Die erwähnte K. O.-Phase beginnt bereits am Samstag mit dem ersten Viertelfinal-Spiel gegen die Wörthersee Piraten. Mistelbach hat Heimrecht, was als stärkstes Team des Grunddurchgangs auch in einem möglichen Halbfinale und Finale so bleiben wird. Weissenböck hofft auf noch mehr Zuschauer als bisher und weiß: „Das ist natürlich für so eine Serie ein ganz wichtiger Vorteil. Wir müssen versuchen, den auch zu nützen.“

Das bisher einzige Saisonduell mit den Piraten gewann Mistelbach in Kärnten deutlich, es war aber lange eng. Weissenböck erwartet auch diesmal einen heißen Tanz sowie generell sehr enge Play-offs: „Wir wissen, dass du gegen jede Mannschaft ausscheiden kannst, aber natürlich ist unser großes Ziel, dass wir heuer ein Finale spielen.“ Und dieses im besten Fall auch zu gewinnen: „Wir sind die einzige Mannschaft, die nur vier Niederlagen hat. Damit ist die Mission eh schon klar. Sie lautet Meister zu werden.“

Edin Bavcic als prominente Verstärkung

Um bestens gerüstet zu sein, holte sich der Coach deshalb auch noch prominente Verstärkung ins Boot. Ex-Klosterneuburger Edin Bavcic wird Weissenböck in den Play-offs als Co-Trainer unterstützen. Der 38-Jährige war Profi in elf verschiedenen Ländern und als Center ein „Großer“. „Da hat er schon nochmal einen anderen Blickwinkel, den ich als Kleiner nicht habe. Vielleicht ist er das Zünglein an der Waage“, hofft Weissenböck.

Sein langjähriger Assistent Ralph Wimmer hatte schon Ende 2022 aus persönlichen Gründen aufgehört, seither war der Posten vakant.