Beachvolleyball-Premiere in Mistelbach glückte

Die „12ndr Beach Series“ ist die größte Zwei-gegen-Zwei Hobby-Beachvolleyball-Turnierserie Österreichs, die seit 2019 jährlich stattfindet.

Sie wird unter großer Mithilfe der Zwölfender aus Stockerau veranstaltet und findet in Wien und Umgebung statt. Am vergangenen Samstag und Sontag erstmals in Mistelbach, genauer gesagt auf den Plätzen beim Weinlandbad. Organisiert wurde dieses Premierenturnier vom Volleyballverein der Sportunion rund um Turnierdirektor Benedikt Schultes.

Knapp 50 Paare sorgten für ein volles Teilnehmerfeld, auch hochklassiger Sport wurde geboten, wenngleich es einen großen Spielverderber gab: die Hitze. Denn die hochsommerlichen Temperaturen führten dazu, dass die Spieler besonders rund um die Mittagszeit so richtig ins Schwitzen kamen.

„Das war schon hart an der Grenze, aber wir haben alles gut über die Bühne gebracht“, resümierte Michael Gahler, Obmann der Zwölfender Stockerau und „Chef“ dieser Turnierserie. Auf dem Siegertreppchen waren die altbekannten Gesichter zu sehen, Gahler hat dafür eine einleuchtende Erklärung: „Wir hatten jetzt fünf Turniere in Folge, die Teams sind immer besser in Fahrt gekommen und das hat man auf dem Platz auch gesehen.“Nach kurzer Pause geht

es in Wulzeshofen weiterJetzt gibt es aber Zeit zum Durchschnaufen, die „12ndr Beach Series“ pausiert nämlich für zwei Wochen und geht erst Anfang August weiter. Und zwar wieder im Bezirk, genauer gesagt am 5. und 6. August in Wulzeshofen.