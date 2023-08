Münichsthaler Beachvolleyball-Ass Friedl: „Das tut extrem weh“

Die europäische Beachvolleyball-Elite war wieder zu Gast in Wien! Von Mittwoch bis Sonntag ging auf der Donauinsel die A1 CEV Europameisterschaft über die Bühne. Mit Franziska Friedl aus Münichsthal, die mit Partnerin Katharina Schützenhöfer allerdings schon in der Vorrunde sang- und klanglos ausschied. Danach sprach die 25-Jährige mit der NÖN...

...über das frühe Aus

„Ich war extrem geknickt danach, da freust du dich so lange auf dieses Highlight und dann ist es nach vier Stunden und zwei Spielen erledigt. Da war ich echt traurig.“

...über ihre Leistung

„Ich wollte zeigen, was ich kann, was mir im ersten Spiel noch halbwegs gelungen ist. Aber in der zweiten Partie habe ich einfach nicht geliefert, war nur in meiner Komfortzone und habe viel zu viele einfache Fehler gemacht und falsche Entscheidungen getroffen.“

...über das Publikum

„Ich habe gemerkt, dass mich die vollen Tribünen schon ein wenig eingeschüchtert haben, ich bin nicht so die Rampensau. Aber es war eine lehrreiche Erfahrung und dass so viele Fans, Freunde und Familie da waren, war trotzdem schön. Deshalb tut das extrem weh.“

...über das Flair auf der Donauinsel

„Es war schon cool, auch das viele Autogramme schreiben. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Auch weil es genervt hat immer nur als Ersatz für Lena (Anm.: Plesiutschnig) reduziert zu werden.“

...über die nächsten Aufgaben

„Jetzt wartet das Mastersturnier in Wolfurt und dann gleich das nächste Heimspektakel in Baden.“