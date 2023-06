Beachvolleyballerin Friedl starke Zweite in Griechenland

Das rot-weiß-rote Duo muss sich zwar im Finale den Niederländerinnen Wies Bekhuis/Desy Poiesz in zwei Sätzen (19:21, 18:21) geschlagen geben, zeigten sich aber beide sehr glücklich über die erste gemeinsame Medaille. Die Österreicherinnen schauen nun voller Zuversicht Richtung Italien, wo sie in Messina ab Donnerstag erneut bei einem Future antreten werden.

Schützenhöfer: „Ich bin Mega happy über die Silbermedaille und unsere Performance beim Turnier. Vor allem Franzi hat einmal mehr gezeigt, was in ihr steckt und wir haben gemeinsam sehr stark gespielt. Die Bedingungen bei extremem Wind und Hitze waren nicht einfach, aber wir haben unser Spiel daran angepasst und sind stolz drauf. Ich freue mich schon auf die nächsten gemeinsamen Turniere!“ Friedl: „Auch ich bin extrem glücklich über diese Silbermedaille! Wenn mir das jemand vor ein paar Wochen gesagt hätte - ich hätte es nicht geglaubt! Kathi und ich haben uns in kürzester Zeit am Court gefunden und bei unserem ersten gemeinsamen World Tour-Turnier das Finale gemeinsam erreicht. So kann’s weiter gehen!“

Sogar die Nummer eins wurde vom Platz geschossen

Am vergangenen Donnerstag, zum Auftakt, hatten sich Schützenhöfer/Friedl noch Dionysia Matiou/Liza Triantafillidi (Griechenland) mit 21:17, 19:21, 15:17 geschlagen geben müssen. Im zweiten Gruppenspiel kamen sie jedoch viel besser ins Spiel und fertigten Lisbeth Allcca/Claudia Gaona (Peru) 21:9, 21:7 ab. Auch Heleene Hollas/Liisa Soomets (Estland) ließen sie in der Zwischenrunde mit 21:12, 21:14 keine Chance. Im Viertelfinale besiegten sie am Freitag die Griechinnen Dimitra Manavi/Mirto Kalamaridou mit 21:10, 21:16. Heute Vormittag warteten im Semifinale die topgesetzten Maia Najul Rosas/Cecilia Peralta aus Argentinien. Wieder spielten die Österreicherinnen groß auf und blieben beim 21:13, 21:17-Sieg ohne Satzverlust. Erst im Finale mussten sich Schützenhöfer/Friedl den Niederländerinnen Bekhuis/Poiesz mit 19:21, 18:21 beugen.