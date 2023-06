Beachvolleyballerin Friedl verpasste nur knapp das Finalticket

Das "win2day Beach Volleyball Team Austria" musste sich Sonntagnachmittag in Budapest Italien im Golden Set geschlagen geben und belegte somit in der Vorrundengruppe D den zweiten Platz. Wie schon bei den Siegen über Ungarn und England brachten Schützenhöfer und die Münichstahlerin Friedl Rotweißrot in Führung. Das Interimsduo – Friedl ersetzt die verletzte Lena Plesiutschnig (Achillessehnenriss) – bezwang Sofia Arcaini/Chiara They 21:17, 24:26, 15:10. Dafür, dass es für die Österreicherinnen kein Happyend gab, sorgten Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Die Weltranglistenzehnten schafften mit 21:17, 21:13 gegen die Klingers den Ausgleich, sodass ein Golden Set die Entscheidung bringen musste.

In diesem standen einander die beiden Nummer-eins-Paarungen erneut gegenüber, und wieder hatten die Italienerinnen das glücklichere Ende auf ihrer Seite. Bis zum 12:12 waren Klinger/Klinger auf Augenhöhe, durch drei Punkte in Folge zum 15:12 sicherten aber Gottardi/Menegatti letztendlich Italien den Turniersieg und das Nations Cup-Finalticket.

Erste Tür zu Olympia nach Paris ist damit zu

Im CEV Beach Volley Nations Cup 2023 wird zunächst eine Vorrunde (Preliminary Phase) gespielt. Die sieben Gruppensieger qualifizieren sich für die Finals mit acht Nationen. Die Medaillengewinner diesen Jahres sind direkt für das Finalturnier 2024 qualifiziert. 2024 wird es zudem wieder eine Vorrunde (Preliminary Phase) geben. Der Nations Cup-Gewinner 2024 erhält einen Olympia-Quotenplatz!