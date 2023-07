Friedl für Beachvolleyball Heim-EM bereit

Es wird das Saison-Highlight im internationalen Beachvolleyball vor bis zu 100.000 Fans - die Rede ist von den Europameisterschaften für Damen und Herren auf der Wiener Donauinsel von diesem Mittwoch bis Sonntag. Mittendrin statt nur dabei die Münichsthalerin Franziska Friedl, die mit Katharina Schützenhöfer unbedingt den Aufstieg aus der Gruppenphase schaffen will. „Wir sind in freudiger Erwartung, dass es endlich losgeht. Zwar war das Event am Wiener Heumarkt im Vorjahr schon fein, aber die Donauinsel ist eine andere Dimension. Das wird richtig geil“, glaubt Friedl.

WM-Bronzemedaillengewinnerinnen als größte Hürde

Sportlich wartet allerdings eine enorm schwierige Aufgabe auf das Neo-Duo: Zum einen wartet in der Gruppenphase die deutsche Paarung Cinja Tillmann/Svenja Müller, die bei der letztjährigen WM Bronze gewannen und zu den Titelanwärtern gehören. Mit den Litauerinnen Monika Paulikiene/Aine Raupelyte wartet zudem eine Paarung, die einen schnellen Aufstieg in der Szene zu verzeichnen haben. Und schließlich sind auch die Spanierinnen Liliana Fernández/Paula Soria erfahrene Gegner.

„Sagen wir so, die Gruppe könnte leichter sein. Wir sind sicher die Underdogs, wollen aber zeigen, was wir draufhaben“, so Friedl. Es wartet wortwörtlich eine riesige Aufgabe, mit Raupelyte (Anm.: 1,97 Meter) und Müller (1,92 m) befinden sich doch zwei der größten Spielerinnen der Europameisterschaften in diesem Pool. Bereits diesen Mittwoch werden Friedl/Schützenhöfer zum ersten Mal auf dem Centercourt stehen. „Wenn wir es aus der Gruppenphase rausschaffen, dann ist alles möglich“, so Friedl.

Zusammenspiel der Neo-Paarung wird immer besser

Zur Erinnerung: Als österreichische Nummer eins waren Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig die mitunter größte Damenhoffnung auf eine Medaille für das Gastgeberland, nach einer Verletzung an der Achillessehne im Mai musste Blockspielerin Plesiutschnig die Saison aber vorzeitig beenden. Schützenhöfer bildete daraufhin mit der 25-jährigen Weinviertlerin Friedl ein Duo und konnte bereits erste Erfolge einfahren: So sicherten sich die beiden bei ihrem ersten gemeinsamen Beach-Pro-Tour-Auftritt beim Future in Ios die Silbermedaille.

Zuletzt zeigte man bei einem Top-Turnier im kanadischen Edmonton auf, weshalb Friedl meint: „Schön langsam macht es sportlich richtig klick zwischen uns, harmonisch war es schon vom ersten Tag an.“ Und vielleicht machen ja auch die Fans aus der kleinen Ortschaft bei Wolkersdorf, die mit Sicherheit in Scharen auf die Donauinsel strömen werden, den Unterschied aus ...