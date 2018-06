Beim Beachvolleyball-World-Tour-Open in Baden machte die Münichsthalerin Franziska Friedl mit Partnerin Nadine Strauss den nächsten Schritt in Richtung Weltspitze. Beim so genannten One-Star-Event (Anm.: die Weltcupturniere haben zwischen einem und fünf Sterne) in der Thermenstadt schaffte es das neuformierte Duo bis ins Viertelfinale und belegte schlussendlich Platz fünf.

Ein starker Block. Franziska Friedl (li.) kommt mit Neo-Partnerin Nadine Strauss von Woche zu Woche immer besser in Form. | Wolfgang Wallner

„Wir nehmen viel Erfahrung mit. Es war ein wirklich cooles Event, überhaupt weil unsere Freunde und Familie zuschauen konnten und uns während den Spielen gepusht und unterstützt haben“, geriet Friedl noch lange danach ins Schwärmen. Alles begann mit einem 2:0-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Dänemark, ehe es ein 0:2 gegen Deutschland setzte. In der Zwischenrunde setzten sich die beiden dann gegen Japan 2:0 durch – Viertelfinale! Dann gab es allerdings eine knappe 0:2-Pleite gegen Norwegen, wobei vor allem Satz zwei ein wahrer Krimi war, den Friedl/Strauss mit 28:30 (!) verloren. „Aber wir haben gesehen, dass wir mit den Stärksten mithalten können“, meinte Friedl.

Das sollte auch genug Ansporn für die vielen Aufgaben in den nächsten Wochen und Monaten sein. Am Dienstag flog das Duo nach Manavgat in die Türkei zu einem weiteren FIVB One-Star-Tournament, danach geht es mit einem nationalen Turnier weiter, ehe der Sommer-Höhepunkt folgt: die Universitätsweltmeisterschaft in München Anfang Juli. Welche Erwartungen gibt es dort? Friedl lacht: „Gute Spiele abliefern und eine Top-Platzierung, ist doch logisch, oder?“