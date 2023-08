Jubel bei Beachvolleyball-Ass Friedl

Groß war die Enttäuschung bei Franziska Friedl nach der verpatzten Heim-Europameisterschaft auf der Wiener Donauinsel. Jetzt hatte die 25-jährige Münichsthalerin wieder Grund zur Freude. Denn mit Partnerin Katharina Schützenhöfer holte sie sich den Sieg bei den Raiffeisen Wolfurttrophy Masters im Rahmen der ''win2day Beach Volleyball Tour PRO''.

Das Traditionsturnier in Vorarlberg war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg, die Zuschauer in der Beacharena an der Ach kamen an allen drei Tagen voll auf ihre Kosten und sorgten auf den Tribünen des Centre Court für tolle Stimmung. Toll war auch die Stimmung von Friedl und Schützenhöfer, die mit starken Leistungen ins Finale stürmten.

Servicestärke führte zum starken Comeback

Im Duell um Gold standen die Beiden den Tschechinnen Marketa Slukova/Karin Zolnerci-kova gegenüber. Die Österreicherinnen gerieten nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit fünf Punkten in Rückstand, kamen aber dank Friedls Servicestärke zurück (16:16). Mit einem Ass zum 21:19 holten sich die Tschechinnen allerdings den ersten Satz. Der zweite Durchgang war eine klare Angelegenheit für Rotweißrot. Schützenhöfer/Friedl erspielten sich in der prallgefüllten Arena einen Sieben-Punkte-Vorsprung und machten den Sack mit 21:15 auch souverän zu. Das Tie-Break war großer Sport – mit dem glücklicheren Ende für die Österreicherinnen. Ein Blockpunkt von Friedl bedeutete das 15:13 und den viel bejubelten Turniersieg. Die zweifache Olympia-Teilnehmerin Slukova, sie gewann u.a. 2018 das Vienna Major, und Friedl begegneten einander nicht zum ersten Mal in dieser Saison in einem Finale. Beim win2day BV Tour PRO-Auftakt in Neusiedl am See war dies nämlich schon einmal der Fall – jedoch mit anderen Partnerinnen: Friedl spielte Anfang Mai mit der Schweizerin Shana Zobrist, Slukova hatte Helena Havelkova an ihrer Seite. Friedl/Zobrist gewannen auch damals in drei Sätzen.

„Definitiv unsere beste Turnierleistung“

„Es war super cool, in Wolfurt zu spielen, das Publikum ist einfach genial. Ich bin megahappy, dass wir das Finale für uns entscheiden konnten. Die Tschechinnen sind wirklich stark, aber vor allem Franzis Side-Out-Leistung war heute sehr stabil. Ihr sind auch viele Asse gelungen und ich hatte in der Verteidigung einiges. Das hat den Unterschied gemacht“, resümierte Schützenhöfer.

Und Friedl ergänzte: „Wir haben uns auf das Finale sehr gefreut, auch weil man aus solchen Spielen am meisten lernen kann. Wir haben gut serviert, hatten eine gute Block-Defense-Strategie und auch im Side-Out waren wir stabil. Es war definitiv unsere beste Turnier-Leistung!“