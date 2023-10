Münichsthaler Beachvolleyball-Ass in Südostasien unterwegs

Friedl/Schützenhöfer nehmen ab morgen die Qualifikation beim World Beach Pro Tour-Challenge in Goa, Indien, in Angriff. Die Vizestaatsmeisterinnen fühlen sich nach der Pause gut vorbereitet auf die künftigen Aufgaben in Südostasien.

Nach Goa spielen die beiden auch Challenge-Turniere in Haikou (China) und Chiang Mai (Thailand). Schützenhöfer meint dazu: „Wir haben uns in den letzten drei Wochen intensiv auf die kommenden Turniere in Südostasien vorbereitet! Wir sind super gut drauf und freuen uns auf die Qualifikation morgen! Wir

denken, dass wir mit einer guten Leistung dieses Mal den Sprung in den Hauptbewerb schaffen werden.“ Friedl fügt noch an: „So Ready haben wir uns noch nie gefühlt! Die letzten Wochen und auch die Trainingstage hier haben wir super genutzt, um uns an die Bedingungen zu gewöhnen. Es gibt ein klares Ziel: Hauptbewerb!“