Diesen Mittwoch startet in Wien die große Medaillenjagd der besten Beachvolleyballer Europas. 64 Teams aus 18 Nationen bei den Frauen und Herren wollen nach EM-Gold greifen – mittendrin statt nur dabei: Franziska Friedl aus Münichsthal mit ihrer Partnerin Eva Pfeffer.

„Unser Ziel ist klar, wir wollen die Gruppe überleben.“ Franziska Friedl über die Zielsetzung

Gespielt wird dabei nicht nur auf der Wiener Donauinsel, sondern auch mitten in der Stadt in der neuen Red Bull Beach Arena am Heumarkt – zwischen Konzerthaus und Hotel Intercontinental neben der Ringstraße. Der neue Center Court ist eng und hoch gebaut und zudem so gut wie immer ausverkauft, was für eine fantastische Stimmung sorgen wird. Auf genau diese freut sich Friedl schon: „Ich bin mir sicher, dass 80 Prozent der Fans unsere Freunde und Familie sein werden (lacht). Im Ernst, zu Hause bei einer Europameisterschaft spielen zu können – was willst du mehr?“

Friedl/Pfeffer sind dabei aber krasse Außenseiter, erhielten sie von den Veranstaltern doch „nur“ eine Wild-Card. Dennoch freuen sich die beiden auf ihr Debüt bei Europas größter Veranstaltung in diesem Sommer, auch weil es die Losfee gut meinte. „Wir meinen, dass es eine leichte Gruppe ist, aber für alle anderen sind wir die leichtesten Gegner“, ist Friedl realistisch.

Zunächst warten bereits am Mittwoch Sanne Keizer/ Made leine Meppelink aus den Niederlanden, die gerade erst von den Olympischen Spielen aus Tokio zurückgekehrt sind. „Wenn wir zeigen, was wir können, dann ist alles möglich. Wir wollen sie ärgern, das ist das Minimalziel, aber vielleicht geht ja auch mehr“, meint die 23-jährige Friedl.

Im zweiten Pool-Duell treffen die Deutschen Victoria Bieneck/Isabel Schneider auf das griechische Duo Vassiliki Arvaniti/Peny Karagkouni. Die Sieger dieser Duelle treffen genauso aufeinander wie die Verlierer. Nur wer mindestens einmal als Gewinner vom Platz geht, kommt dann weiter. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Gruppe überleben, auch wenn das verdammt schwer wird“, meint Friedl weiters.

Die Generalprobe glückte beim One-Star- Tournament in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, wo es die Paarung aus Wein- und Mostviertel ins Viertelfinale schaffte. Danach standen nur mehr ein paar Trainingseinheiten samt Trainingsspiel auf dem Programm. Auf eine Teilnahme an der Austrian Beach Volleyball Tour PRO in Wolfurt wurde aber verzichtet. „Alleine die Hin- und Rückreise nach Vorarlberg hätte uns geschlaucht, das wäre nicht schlau gewesen“, weiß Friedl.

