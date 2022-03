Schwitzen im Studio statt Baggern in der Sonne

„Trainieren, trainieren und nochmals trainieren“, antwortet Beachvolleyballerin Franziska Friedl auf die Frage nach dem Status quo mit Neo-Partnerin Katharina Holzer. Eigentlich sollte zu dieser Zeit des Jahres schon ein grober Turnierplan stehen, nicht so heuer.

Neuer Modus sorgt für Verwirrung und Ärger

Erstens macht Corona dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung, zweitens steht der Weltverband vor einer Reform: Statt den bisherigen One-Star- bis Five-Star-Turnieren soll es in Zukunft nur mehr drei Kategorien geben. Wie die genaue Umsetzung aussieht, steht aber immer noch in den Sternen. Deshalb wissen Friedl und Holzer nicht so genau, wann und vor allem wohin die Reise losgeht: „Gerade diese Woche wurden wieder Turniere abgesagt, die wir ins Auge gefasst hatten. Ich rechne ehrlicherweise vor Mai oder Juni nicht mit dem ersten Wettkampfeinsatz“, seufzt die 24-jährige Münichsthalerin. Und: „Die Freude auf diese Umstellung hält sich bei den Veranstaltern und uns Spielern auch eher in Grenzen.“ Nationale Fixpunkte wie die Staatsmeisterschaft oder das Top-Turnier in Baden werden aber auf jeden Fall Saisonhighlights sein.

Positiver Nebeneffekt der Warteschleife: So kann sich Friedl weiter mit Holzer einspielen. Wechselseitige Trainingswochen in den Stützpunkten Wien und Klagenfurt helfen dabei, dieser Tage ist die gebürtige Klagenfurterin Holzer wieder bei der Weinviert lerin. Wie es sportlich laufen wird, ist noch unklar, menschlich passt es aber schon mal. „Wir verstehen uns echt gut, sind mittlerweile auch Freundinnen geworden. Das ist schon mal eine sehr gute Basis“, weiß Friedl.

Basis für eine erfolgreiche Zukunft wären auch weitere Sponsoren, um die hohen Kosten decken zu können. Das erweist sich in Zeiten von Covid-19 für eine neu zusammengestellte Paarung allerdings als schwierig. „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“, weiß Friedl, „aber wir geben sicher nicht auf und wir haben ja auch einiges zu bieten.“

Wäre ja gelacht, wenn eine EM-Teilnehmerin und eine der besten Hallenspielerinnen Österreichs nicht noch weitere Unterstützer finden würden …