Sensationelle Friedl gewann Beachvolleyball-Auftakt

Vor ein paar Wochen war die Münichsthalerin Franziska Friedl noch untröstlich, weil sie nach der Trennung von Katharina Holzer eine neue Partnerin suchte, damals noch vergeblich. Jetzt hat die 26-Jährige aber mit einer Neo-Mitspielerin wieder Grund zum Lachen, auch wenn es derzeit nur für nationale Turnierauftritte reicht. Dort gab es am vergangenen Sonntag aber einen echten Überraschungscoup, Friedl gewann nämlich mit der Schweizerin Shana Zobrist den Auftakt der Austrian-Masters-Serie, der höchstdotierten in Österreich, in Neusiedl/See.

Aber alles der Reihe nach: Weil die Münichsthalerin im Frühling noch ein zweites Mal auf ein Trainingslager nach Teneriffa fliegen wollte, aber eine Trainingspartnerin fehlte, schrieb sie Zobrist an, die sie von der internationalen Tour kannte. Und wie es der Zufall so wollte, befand sich die 22-jährige Schweizerin in derselben Situation wie Friedl. „Wir haben dort dann gemerkt, dass wir auf und abseits des Courts gut harmonieren“, berichtete die Weinviertlerin. So entschloss man sich, bei nationalen Turnieren gemeinsam an den Start zu gehen.

Großes Drama gegen Österreichs Nummer eins

In Neusiedl marschierte man durch den Bewerb, ehe im Halbfinale die topgesetzten Kathi Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig, Österreichs Nummer eins, warteten. Doch die Steirerinnen mussten in Führung liegend aufgeben, weil Plesiutschnig plötzlich zu Boden ging, vom Center Court getragen und mit Verdacht auf eine Achillessehnen-Verletzung ins Krankenhaus gebracht wurde. „Das war echt keine schöne Situation“, war auch Friedl betroffen.

Im Finale gegen Sluková/Havelkova aus Tschechien waren zunächst die Außenseiterinnen tonangebend: Friedl/Zobrist führten bereits 16:10, ehe die Tschechinnen ihre Fehlerquote senkten, eine Aufholjagd starteten und den Satz noch gewannen (21:19). Ein ähnliches Bild in Satz zwei, doch diesmal setzte sich die austro-schweizerische Paarung durch (21:17). Im Tie-Break sahen die Fans dann ein Duell auf Messers Schneide – mit dem glücklicheren Ende für Friedl/Zobrist (19:17).

Friedl: „Ein eigenes Gefühl und unbeschreiblich“

„Cool, einfach unglaublich, dass wir bei unserem ersten gemeinsamen Turnier gegen dieses Weltklasseteam spielen konnten. Es war super, Shana an meiner Seite zu haben. Es waren auch viele Freunde und Familie da, die uns angefeuert haben. Das ist ein ganz eigenes Gefühl und unbeschreiblich“, freute sich Friedl über den unerwarteten Turniersieg bei der Premiere.