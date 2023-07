Bockfließ: Mit Pfeilen am Pferd

Vor mittlerweile achteinhalb Jahren stellte der Fußballklub FK Bockfließ mitten in der Saison den Spielbetrieb ein. Das Gelände, auf dem er seine Heimspiele austrug, wird heute anders genützt, Sportveranstaltungen gibt es aber immer noch - zumindest ab und zu.

Am 23. Juli ist es wieder so weit. Die berittenen Bogenschützen im niederösterreichischen Hochleithenwald satteln ihre Pferde und laden ab 10 Uhr zur heurigen „Austrian Horseback Archery Challenge“. 20 Jahre Kassai-Schule in Österreich und der 30. Wettkampf sind für die Veranstalter Grund genug, um die Pfeile fliegen zu lassen.

Klappernde Hufe und wehende Mähnen

Das sportliche Ziel des modernen Bogenschießens vom Pferd ist es, in vollem Galopp möglichst viele Pfeile auf die Zielscheiben zu bringen. Erlaubt sind dabei Schüsse nach vorne über den Pferdekopf, zur Seite und nach hinten. Dabei sind Kraft, Wissen, Geduld und Schnelligkeit gefragt. Neben dem klassischen Kassai-Wettkampf wird heuer erstmals auch die Jugend antreten und zeigen, was mit einer Portion Mut und einer partnerschaftlichen Beziehung mit den Pferden alles möglich ist.

Aber auch Bogenschützen ohne Pferd kommen bei der Veranstaltung auf Ihre Kosten: beim Khalkha, einem traditionellen mongolischen Bogenturnier. Dabei wird aus einer Entfernung von 50 Metern auf kleine, übereinander gestapelte Zylinder geschossen. Ziel ist es, die gestapelte Mauer zu zerstören und so möglichst viele Punkte zu sammeln. Anmeldungen sind vor Ort möglich.

Für Pferde und Menschen

Die Kassai-Schule für berittenes Bogenschießen trainiert Pferde und Menschen für diesen anspruchsvollen Sport. Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen in jedem Alter sind ebenso willkommen wie erfahrene Bogenschützen. Das gilt übrigens auch für die Pferde. „Schreckhafte Dressurpferde, vormals unreitbare Ponys oder ehemalige Fiaker-Pferde – jedes Einzelne wird seinen Erfahrungen entsprechend auf die Aufgabe vorbereitet und kann so als Partner für einen berittenen Bogenschützen oft mit viel Freude noch einmal neu durchstarten“, verspricht die Kassai-Schule.

Weitere Informationen finden Sie auf www.horsebackarchery.net. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.