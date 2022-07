Das sind unsere Tennis-Champions

Werbung

Pünktlich zum Ferienbeginn endeten auch die Tennis-Meisterschaften der Landes- und Kreisligen. Dabei gab es für den Bezirk wieder über ein halbes Dutzend Titel zu bejubeln. Wir stellen Ihnen unsere Champions vor.

UTC Mistelbach

Neben der 2.-Bundesliga-Mannschaft nahmen 20 (!) Teams an der Meisterschaft teil. Trotz des Abstiegs aus der 2. Bundesliga wird der UTC weiter auf Jugendarbeit setzen und keine weiteren Legionäre verpflichten, verrieten der sportliche Leiter Alexander Fischer und WTA-Coach Bernd Wetter.

Aber zurück zu den Landes- und Kreisligen: Die Herren III wurden in der Kreisklasse C mit einem Gesamtscore von 5:0 Meister. Die Damen wiederum konnten sich nach dem Aufstieg in die Landesliga B behaupten und beendeten die Meisterschaft auf dem starken dritten Platz.

UTC Asparn/Zaya

Nachdem man im Vorjahr den Aufstieg um ein Haar verpasst hatte, wollte man im Jahr 2022 einen neuen Angriff auf die Mission Kreisliga C wagen und ging als Favorit in die Saison. Und dieser Rolle wurde man auch gerecht: Fünf Spiele, fünf Siege, dabei in der letzten Runde das direkte Duell gegen Loidesthal klar gewonnen – das reichte souverän zum Titel. Herausragend war Helmut Idinger, der eine „perfekte Saison“ spielte: zehn Spiele (fünf Einzel und fünf Doppel), zehn Siege. Stark war auch die Gesamtstatistik: Von 37 Einzeln wurden 32 gewonnen, von 15 Doppeln sogar 13.

UTV Obersdorf

Die Obersdorfer Herren holten sich überraschend mit fünf Siegen in fünf Begegnungen den Meistertitel in der Kreisliga F. Am letzten Spieltag gegen den SU Pillichsdorf wurde es noch einmal spannend, aber bereits nach den sechs Einzeln stand der Sieg fest. Dabei war das Saisonziel, sich mit anderen Spielern zu messen und einen gemütlichen Sonntag zu verbringen. „Das es dann so erfolgreich endet, damit hat wirklich niemand gerechnet“, strahlte Christian Vogt, der Mannschaftsführer.