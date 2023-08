Fußballplatz-Report: Ohne Helfer geht nichts

45 Erwachsenen-Teams aus dem Bezirk Mistelbach nehmen im Herbst an den Bewerben des Niederösterreichischen Fußballverbands teil – in keiner anderen Region im Lande gibt es mehr. Den Anfang machten am Freitag die Rückkehrer des SC Großengersdorf sowie Ortsnachbar Obersdorf/Pillichsdorf in der 2. Klasse Marchfeld, am kommenden Wochenende folgen dann auch alle anderen Klubs und Ligen. Einzige Ausnahme: die Frauen. Sie starten erst Anfang September.

Doch was braucht es überhaupt, um eines dieser unzähligen Fußballspiele auszutragen? Wie viele Personen müssen helfen, welche Aufgaben besetzt werden? Und wie leicht oder schwer gelingt das im Jahr 2023? Die NÖN hat sich die Situation anlässlich des Starts der Hinrunde bei zwei Vereinen genauer angesehen.

In Mistelbach braucht es 20 bis 22 Helfer

Der FC Mistelbach ist ein Vertreter der größeren Klubs in der Region. Seit vielen Jahren kicken die Bezirkshauptstädter in der 2. Landesliga Ost (fünfthöchste Spielklasse Österreichs) und bilden gemeinsam mit dem SC Wolkersdorf die fußballerische Spitze. Am Freitag gastiert zum Saisonstart der SV Langenlebarn im Sportzentrum. Dem Zufall wird im Vorfeld nichts überlassen. „20 bis 22 Leute“, zählt Obmann Leopold Born aus dem Stegreif im Kopf durch, kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

Ihre vielfältigen Aufgaben sind grob in zwei Zeiträume gegliedert: die Vorbereitung auf ein Spiel und den Spieltag selbst. In erstere Kategorie fallen etwa das Erstellen und Austragen der Werbeplakate, das Organisieren von Tombolapreisen, die Planung bezüglich VIP-Klub-Catering und Weinstand, die Akquise von Match-Sponsorings, der Einkauf von Lebensmitteln, die Reinigung der Kabinen und WC-Anlagen oder das Ziehen der Linien am Spielfeld.

Am Tag des Spiels müssen dann die Kassa, zwei Kantinen, der VIP-Raum und ein Grillplatz besetzt werden, ein Mistelbacher ist Platzsprecher, ein weiterer Linienrichter im Spiel der Reserven, die Jugendtrainer und Teile des Vorstands fungieren als Ordner. Ebenfalls auf der Agenda: Schiedsrichterbetreuung, die digitale Abwicklung des Spiels im Online-System sowie Marketing-Aktivitäten, etwa auf Social Media.

Zusammengesetzt ist die Schar an Ehrenamtlichen aus dem Vorstand sowie anderen Personen, die beim FCM liebevoll „Helferfamilie“ genannt werden. Entlohnt wird niemals in Euros, „aber es kann jeder essen und trinken, was er will“, schildert Born. Eine Rechnung, die aktuell aufgeht. Das Team sei schon längere Zeit ziemlich konstant, die einzelnen Aufgaben stets für eine ganze Saison von derselben Person besetzt. Was den Obmann freut, denn: „Wenn das nicht so klappen würde, könntest du das in einem Aufwand, wie wir es machen, nicht betreiben.“

Selbst nach Corona seien alle an Bord geblieben, für die Zukunft ist Born dennoch skeptisch: „Ich denke, es wird schwieriger werden, weil diese Leute, die ehrenamtlich arbeiten wollen oder können, weniger werden. Wenn nur drei, vier wegbrechen würden, wird es schon kritisch.“

„Die Zugehörigkeit zum Verein ist sehr wichtig“

Das sieht man auch beim USV Gaweinstal so, einem Vertreter der kleineren Vereine im Bezirk. Seit 2010 wird in der zweiten Klasse, der untersten Liga, aus der man aufsteigen kann, gekickt. „Man braucht circa 13 bis 15 Personen, um so ein Meisterschaftsspiel durchzubringen“, rechnet Obmann Andreas Fleckl vor. Einfach, diese große Zahl bei Laune zu halten, sei es nicht, „aber die Zugehörigkeit zum Verein ist sehr wichtig, dadurch kann man gewisse Leute überreden“, sagt er. Euros gibt's auch in Gaweinstal für keinen der Anpacker: „Das passiert alles ehrenamtlich.“