NÖN-Sportlerwahl biegt auf die Zielgerade

Jeder Klick zählt! Fünf Sportlerinnen und fünf Sportler aus unserer Region rittern um den begehrten Titel. Und noch bis zum 4. Februar können Sie auf nön.at/sportlerwahl für Ihren Favoriten abstimmen.

Das Fanlager kräftig mobilisiert haben dürfte – ganz getreu ihrer Sportart Bodybuilding – bis dato die Laaerin Caterina Plosky, sie führt die Frauenwertung im Bezirk Mistelbach mit Respektabstand an. Siegeschancen dürften auch noch die aktuell zweitplatzierte Kickerin Sarah Forster von der FSG Paasdorf und die momentan drittplatzierte Läuferin Kathrin Polke vom LAC Harlekin haben. Enger ist das Rennen bei den Herren; da führt derzeit Tennis-Youngster Felix Fischer das Feld an, dicht gefolgt von Ultraradler Philipp Kaider und Fußball-Torjäger Manuel Haas.

Wir suchen aber nicht nur die beliebtesten Sportler, sondern auch die unschätzbaren Helfer im Hintergrund. Per Online-Formular auf NÖN.at/Sportlerwahl können Sie Ihre „Gute Seele des Sports“ (bitte samt Begründung) vorschlagen.

Die Nominierten:

Kathrin Polke: Die 24-jährige Läuferin vom LAC Harlekin Mistelbach wagte im Spätsommer den Sprung auf eine US-Universität, wo sie dank ihrer Leistungen ein Stipendium bekam und im dortigen Collegeteam für Furore sorgt.

Marlies Männersdorfer: Die Obersdorferin, die in Vorarlberg lebt und trainiert, zog im Oktober in Japan ins Mehrkampf-Finale der Kunstturn-Weltmeisterschaften ein. In Österreich ist sie aktuell das Maß aller Dinge.

Franziska Friedl: Das Beachvolleyball-Ass aus Münichsthal war im August bei der Heim-Europameisterschaft auf der Wiener Ringstraße dabei und überzeugte bei nationalen und internationalen Turnieren.

Caterina Plosky: Als Quereinsteigerin fasste die in Mistelbach lebende Laaerin schnell im Bodybuilding Fuß. Das bewies sie 2021 nicht nur in Österreich, sondern auch international, etwa im englischen Birmingham.

Sarah Forster: Die Offensivspielerin ist eine Schlüsselfigur in der erfolgreichen Frauenmannschaft der FSG Paasdorf, die in der Gebietsliga Nordwest/Weinviertel zur Saisonhälfte auf Aufstiegskurs liegt. Speziell in den letzten Spielen rettete Forster entscheidende Punkte.

Felix Fischer: Die Saison des UTC Mistelbach begann mit einem unerwarteten Aufstieg in die Landesliga und endete mit einem unerwarteten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit dabei im erfolgreichen Tennisteam war Felix Fischer, ein erst 15-jäh riges Eigengewächs des Vereins.

Philipp Kaider: Im dritten Anlauf kam der 35-jährige Wolkersdorfer endlich ins Ziel des Race Around Austria und gewann beim härtesten Ultraradrennen des Landes prompt seinen Bewerb. 1.500 Kilo- und 17.500 Höhenmeter waren dabei zu absolvieren.

Andreas Wolf: Der Wolkersdorfer Leichtathlet schaffte es über 400 Meter Hürden zur U20-EM nach Estland. In seiner zweiten Disziplin, den 400 Metern, holte er Platz drei bei der Hallen-Staatsmeisterschaft. Im September gab’s für den 19-Jährigen dann noch Gold in beiden Disziplinen bei den österreichischen U20-Meisterschaften.

Lukas Windischberger: Die ehemalige Nummer eins der Racketlon-Weltrangliste hat sich mittlerweile auf Squash fokussiert und klettert dort die Ranglisten nach oben. 2021 knackte der Großengersdorfer die Top 400 der Welt.

Manuel Haas: Viermal war der Fußballer des UFC Michelstetten-Zwentendorf schon Torschützenkönig der Bezirksklasse, auch heuer mischt er um die Krone mit. Dazu ist er mit seinem Team auf Meisterkurs.