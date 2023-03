NÖN-Sportlerwahl: Hauer und Kretschmer als Sportler des Jahres

Werbung

Die NÖN-Sportlerwahl hat nichts von ihrer Zugkraft verloren. Ganz im Gegenteil: Stattliche 340.546 Gesamtstimmen haben die Fans für die Favoriten abgegeben. Vergangene Woche wurden im St. Pöltner Landtagssitzungssaal die großen Bezirks- und Landessieger vor den Vorhang geholt. Im Bezirk Mistelbach gab es dabei zwei neue Siegergesichter, beide kommen vom Fußball: Ex-Neudorferin Miriam Hauer von Bundesligist Altenmarkt sowie Kilian Kretschmer aus Gaweinstal, der Goalie des SV Stripfing.

Der großen NÖN-Gala in St. Pölten konnte nur die Zlabernerin beiwohnen, das aber auch nur kurz. Denn wenige Tage vor dem Meisterschaftsstart kam just am Dienstag auch der ORF zu einem Training der Altenmarkterinnen, wobei Hauer nicht fehlen wollte. Extra für die 20-Jährige wurde bei der NÖN-Gala deshalb der Bezirk Mistelbach ganz an den Beginn der Ehrungen gestellt, ansonsten waren die Regionen in alphabetischer Reihenfolge dran. „Ich war zwar nicht lange dort, aber mir hat es echt gut gefallen“, sprach Hauer: „Das Ambiente in so einem großen Saal mit so vielen anderen Sportlern – das wirkt.“

Schon die Nominierung hatte große Freude bei ihr ausgelöst, „und dass ich dann auch noch gewinne. Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die für mich gevotet haben, weil ich wirklich null damit gerechnet habe.“

Familie Kretschmer einmal mehr als Voting-Spezialisten

Kretschmer musste bei der Gala komplett passen. Grund war ein länger geplanter Mannschaftsabend der Stripfinger, bei dem sich der Spitzenreiter der Regionalliga Ost nach zwei Niederlagen auch auf die Aufgabe in Draßburg einschwor. Das klappte, am Freitag gelang ein 4:0-Erfolg im Burgenland.

Für die knapp 2.700 Stimmen war in erster Linie die Familie verantwortlich, die in der Vergangenheit auch schon Bruder Julian zum Sieger bei diversen NÖN-Wahlen machte. Kilian triumphierte diesmal knapp vor einem weiteren Kicker: Mistelbachs Marcel Bauer. Die Auszeichnung freut ihn: „Sportler des Jahres im Bezirk Mistelbach zu werden ist auf jeden Fall etwas Besonderes.“

Special Olympics Sieger arbeitet bei Kolping

Einen besonderen Stellenwert bei der NÖN-Sportlerwahl hat auch die Kategorie „Special Olympics“ – und heuer starken Bezirksbezug, denn der Sieger der Herrenwertung lebt und arbeitet bei Kolping Mistelbach. Seine sportliche Karriere begann Manfred Zwesper mit 30 Jahren. Bisher nahm er an drei Special Olympics teil: 2006 in Kapfenberg errang er im Bankdrücken die Bronzemedaille, 2010 in St. Pölten im Tischtennis die Silbermedaille. Bei den Nationalen Summer Games im Burgenland gewann er wieder im Tischtennis die Goldmedaille.

Endstand im Bezirk Mistelbach

Frauen:

1. Miriam Hauer (SKV Der Poolbauer Altenmarkt, Fußball) 3.348 Stimmen

2. Leonie Sagner (aus Niederleis, Reitsport) 1.049

3. Anna Dersch (LAC Harlekin, Laufsport) 741

4. Victoria Matzka (BK Klosterneuburg Duchess, Basketball) 258

5. Alina Reichert (STP Cycling Club, Radsport) 26

Herren:

1. Kilian Kretschmer (SV Stripfing, Fußball) 2.687

2. Marcel Bauer (FC Spusu Mistelbach, Fußball) 2.587

3. Alexander Gube (LAC Harlekin, Laufsport) 1.272

4. Philipp Kaider (kkcycling.at, Radsport) 181

5. Andreas Wolf (ULC Weinland, Leichtathletik) 32