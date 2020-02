Mit über 60 Teilnehmern durften sich die Organisatoren des Auersthaler Crosslaufs, der LC Cafe Haferl um Obmann Walter Schneider und Christoph Kopp, bei der fünften Station der „Illegalen Crosslaufserie“ über einen neuen Starter-Rekord freuen. „Wir hatten nie mehr als 45, insofern zeigt es uns, dass auch diese Laufserie angenommen wird“, freut sich Schneider.

Rein sportlich war Andreas Perstinger eine Klasse für sich, er holte sich den vierten Tagessieg in Folge. Bei den Damen dominierte in ähnlicher Manier Anna Dersch vom LAC Harlekin.

Beide wurden auch Gesamtsieger der „Illegalen Crosslaufserie“, denn in Auersthal war der Schlusspunkt, da die noch ausstehenden Läufe in Münichsthal und Spannberg (und auch der Auftakt in Großrußbach) zwar unter demselben Deckmantel firmieren, aber nicht für die Gesamtwertung herangezogen werden. Stichwort Münichtsthal: Dort findet am Samstag neben dem Lauf auch ein Duathlon statt.