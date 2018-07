Ein besonderes Highlight er lebte das Münichsthaler Ass Franziska Friedl mit Partnerin Nadine Strauss: Beide vertraten Österreich bei der Studenten-Weltmeisterschaft in München, die vergangene Woche stattfand. Eines vorweg: Der Ausflug nach Bayern sollte sich für Friedl und Strauss auszahlen.

In der Vorrunde, genauer gesagt im Pool E, gab es zunächst 2:0-Siege gegen Sri Lanka (21:6, 21:11) und Singapur (21:17, 21:17), ehe man sich der Schweiz knapp 0:2 (19:21, 19:21) geschlagen geben musste.

Als Gruppenzweiter trafen die beiden dann in der Zwischenrunde auf Norwegen und lösten mit einem 2:0 (21:11, 21:17) das Ticket für das Achtelfinale. Dort wartete die australische Top-Paarung Laird/Kendall. Mit 21:17 und 21:13 schaffte es Friedl mit ihrer Partnerin souverän in das Viertelfinale. „Eine Medaille war in greifbarer Nähe“, war sie topmotiviert. Doch dann kamen wieder die Schweizerinnen: In der Runde der letzten Acht ging es gegen die beste Paarung aus unserem Nachbarland, und es setzte wieder eine 0:2-Nieder lage (13:21, 15:21). „Das Semi finale zu spielen, wäre schon sehr cool gewesen für uns, aber die Schweiz hat’s einfach besser gemacht“, war Friedl eine faire Verliererin. So stand am Ende ein siebenter Platz zu Buche.

Als Nächstes steht ein Zwei-Stern-Turnier in Agadir (Ma rokko) Ende Juli am Plan und gleich danach, von 1. bis 5. August, das absolute Saisonhighlight in Wien: das Vienna Major (Anm.: Fünf Sterne – höchste Stufe) auf der Donau insel – mit Friedl/Strauss als Nummer zwei von Österreich im Hauptbewerb.