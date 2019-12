Die diesjährigen NÖ Seniorensportler des Jahres sind gekürt: Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister nahm als Initiatorin die Verleihung der Preise im Haus der Musik in Grafenwörth vor. Gemeinsam mit Herbert Nowohradsky, Landesobmann der NÖ Senioren, und Johannes Bauer, Landespräsident des Pensionistenverbandes NÖ, ehrte die Landesrätin auch Maria Sauer aus Staatz-Kautendorf in der Kategorie „Meisterschaften International“ für ihre besonderen sportlichen Leistungen im Trabrennfahren. Sauer trainiert mindestens zweimal pro Woche mit ihren Pferden am Trabrennplatz und startet jährlich bei 30 Rennen im In- und Ausland.

Teilnahmeberechtigt waren alle Niederösterreicher ab 55 Jahren, die von Oktober 2018 bis Oktober 2019 eine außergewöhnliche sportliche Leistung erbracht haben.