Angriff der „Roten Bullen“

Letzte Woche ging die heiße Phase der Saison endlich los! Die Rede ist von den Play-offs der win2day ICE Hockey League. Dabei trifft Red Bull Salzburg mit dem Wolkersdorfer Florian Baltram auf Znojmo.

Und es schaut gut aus für Baltram und Co., denn Grunddurchgangssieger Salzburg gewann am Sonntag mit 5:3 gegen die Tschechen daheim auch das dritte Match der „Best of seven“-Serie und führt mit 3:0. Bereits am Dienstag (nach Redaktionsschluss) bestand die Chance, den Sack zuzumachen.

Beim 5:3 brachte TJ Brennan in der 51. Minute die Heimischen endgültig auf die Siegerstraße, den Schlusspunkt setzte dann Baltram mit seinem ersten Play-off-Treffer 2022. Die Zielsetzung für ihn ist klar: „Natürlich erwarten alle, dass wir Meister werden. Aber das baut natürlich auch Druck auf, nur sind wir gefestigt genug, dem standzuhalten. Wir haben ein gutes Klima in der Truppe.“

Für Baltram war es übrigens der bis dato stärkste Grunddurchgang seiner Karriere in Österreichs oberster Spielklasse. In 39 Spielen erzielte er elf Tore und leistete elf Assists. Zwar schaffte er auch in der Vorsaison mit 21 Zählern beinahe dieselbe Punkteausbeute, er absolvierte damals aber acht Partien mehr.

Nicht nur deshalb sieht der 24-jährige Baltram eine positive Entwicklung: „Ich habe mich wieder steigern können, auch wenn ich durch eine Syndesmosebandverletzung im Sprunggelenk doch ein paar Spiele verpasst habe.“