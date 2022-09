Baltram und die „Bullen“ sind die großen Gejagten

Werbung

Am Donnerstag ist es soweit, die neue Saison der ICE Hockey League, Österreichs höchster Spielklasse im Eis hockey, startet. Titelverteidiger ist der EC Red Bull Salzburg, wo ein Wolkersdorfer schon seit mehreren Jahren absoluter Leistungsträger ist: Florian Baltram. Der 25-jährige Angreifer nahm sich kurz vor Saisonstart Zeit, um mit der NÖN zu plaudern, und zwar ...

... über die Vorbereitung

„Die lief ganz gut, unsere Generalprobe war ja die Champions Hockey League, wo wir am Wochenende in Norwegen und Finnland unterwegs waren. Dabei haben wir am Freitag gegen Stavanger und am Sonntag gegen Ilves Tampere jeweils im Penaltyschießen gewonnen. Damit liegen wir weiter voll Aufstiegskurs, also das passt schon mal. Wir haben schon davor europäische Top-Teams wie Zug aus der Schweiz oder die Eisbären aus Berlin in Freundschaftsspielen geschlagen. Also ich würde sagen, wir sind bereit.“

... über die neue Saison

„Wenn man mich fragt, was unser Saisonziel ist, antworte ich immer gleich: Mission Back-to-Back, sprich die Titelverteidigung. Wir haben wieder eine Top-Mannschaft und sind sicher die großen Gejagten. Ansonsten sind es, denke ich, die üblichen Verdächtigen, die wieder um die Meisterschaft mitspielen werden.“

... über den eigenen Fitnesszustand

„Ich bin zu 100 Prozent fit, es plagt mich momentan keine Verletzung, das Leistenthema ist auch abgehakt. Hoffen wir, dass es so bleibt. Man hat ja im Sommer viel Zeit, an Schwächen zu arbeiten, um insgesamt besser zu werden. Bei schönem Wetter kostet es schon manchmal Überwindung, am Nachmittag ein zweites Mal in die Kraftkammer zu gehen, aber das ist unser Job und das ist schon in Ordnung so.“

... über seine Rolle im Team

„Aktuell spiele ich in der zweiten Linie mit Neuzugang Troy Bourke und Ty Loney. Aber unsere Philosophie ist, dass unsere ersten drei Linien gleichwertig sind, also ich bin da eine Allzweckwaffe, die überall spielen kann.“