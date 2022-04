Den Titel gewonnen, aber den Bart verloren

Werbung

Sechs Jahre Wartezeit sind genug – vergangene Woche krönte sich der EC Red Bull Salzburg zum Meister der ICE Hockey League, zum ersten Mal seit 2016. Mittendrin statt nur dabei: der 25-jährige Wolkersdorfer Florian Baltram.

Und im Gegensatz zu damals war Baltram diesmal absoluter Leistungsträger im Grunddurchgang und in den Play-offs. Auch die Statistik, sprich Tore und Assists, war nie so gut wie heuer. Zudem stürmten die „Roten Bullen“ durch die Play-offs. Als zweites Team nach den Vienna Capitals im Jahr 2017 gelang es den Salzburgern, die entscheidende Phase der Meisterschaft ohne Niederlage, sprich zwölf Siege in zwölf Spielen, abzuschließen.

„Besser geht’s nicht, das hätte sich niemand vorstellen können“, strahlte Baltram, der aber hinzufügt: „Die Serien täuschen, jede war auf ihre Weise hart. Und Lob an Fehervar für ihren Finalauftritt, für mich absolut verdient die zweitstärkste Mannschaft der Liga.“

Was waren die Erfolgsrezepte für Baltram und Red Bull? „Erstens die Tiefe im Kader. Zweitens das Mannschaftsklima, jeder war füreinander da und wir sind zusammen gewachsen. Und drittens der Charakter, wir haben nie aufgegeben.“ Deshalb spricht der Wolkersdorfer auch vom bisher größten Erfolg seiner Karriere.

Auch beim Feiern war man meisterlich: Am Tag des Sieges in Ungarn kamen die Salzburger erst am nächsten Morgen an und feierten laut Baltram „ein paar kleinen Bieren (lacht)“. Die offizielle Feier ging dann am Gründonnerstag in der Eishalle über die Bühne – dort auch mit einem rasierten Baltram, ist es doch in Eishockey-Play-offs Tradition, sich Bärte wachsen zu lassen, bis man entweder ausscheidet oder den Titel holt. „Das ist jetzt Geschichte, zum Glück, sagen meine Freundin und die Eltern. Sie haben recht (lacht).“

Nächstes Ziel? A-WM in Finnland

Bevor Baltram aber mit seinen Liebsten auf Urlaub fahren kann, rückt er Mitte dieser Woche in das Vorbereitungscamp der Nationalmannschaft ein. Diese bereitet sich ja schon auf die A-WM in Finnland vor, zu welcher die Österreicher nach dem Ausschluss von Russland und Weißrussland nachnominiert wurden. Für den Weinviertler wäre ein Kaderplatz in der rot-weiß-roten Auswahl die Kirsche auf der Torte: „Dafür werde ich alles geben, das wäre das nächste Karriere-Highlight.“