Eishockey-WM findet ohne Baltram statt

Am Sonntag gab ÖEHV-Teamchef Roger Bader den Kader für die am 12. Mai beginnende WM 2023 in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) bekannt. Und wie schon vor mehrmals in den vergangenen Jahren fiel der Wolkersdorfer Florian Baltram dem finalen Cut zum Opfer, schaffte es nicht in den 25-Mann-Kader. Und dass, obwohl er noch im vorletzten Testspiel gegen die Slowakei auf dem Eis stand.

Die Enttäuschung war dem 26-Jährigen danach natürlich ins Gesicht geschrieben – dennoch nahm er es im NÖN-Gespräch mit Galgenhumor: „Ach, kein Problem, ich kenne das ja schon. Aber im Ernst, ich habe schon vorher gesagt, ich nehme es, wie es kommt, und es wird mir den Sommer nicht verderben.“ Warum auch? Liegt doch eine Top-Saison im Dress des EC Red Bull Salzburg hinter dem gebürtigen Weinviertler, die er mit dem Meistertitel in der ICE Hockey League krönte.

Dabei war ja Finale gegen Bozen an Dramatik nicht zu überbieten, erst im siebten – und alles entscheidenden – Spiel fiel die Entscheidung. Auch auch dort fiel der Siegtreffer erst kurz vor der Schlusssirene. „Bessere Werbung für das Eishockey kann es eigentlich nicht geben“, war Baltram begeistert, der beim Ausgleich von Thomas Raffl auf dem Eis und vor dem Tor stand und dem Bozen-Tormann die Sicht versperrte. Begeistert war der Wolkersdorfer auch vom Publikum, jedes Mal über 6.000 Fans in der Halle: „Die Stimmung war ein Wahnsinn, sicher auch ein Grund, warum die Bozner mit Fortdauer der Serie immer stärker wurden.“

Dass sich letztendlich doch die Salzburger durchsetzten, war laut Baltram der guten Stimmung in der Kabine zuzuschreiben: „Wir haben immer an den Titel geglaubt und nie aufgegeben.“

Auch beim Feiern waren Baltram und Co. meisterlich

Kondition brauchten alle Red-Bull-Spieler dann auch beim Feiern: „Es ging ja dann gleich zurück aus Bozen nach Salzburg, wo wir weitergefeiert haben. Und ein paar Tage später hatten wir dann unsere große Meisterfeier in der Stiegl-Brauwelt in der Stadt Salzburg. Also das war nicht minder anstrengend“, so Baltram, der aber noch schmunzelnd hinzufügt: „So ein Titel setzt ganz neue Kräfte frei.“

Jetzt heißt es erst einmal ausspannen, unter anderem im heimatlichen Wolkersdorf, ehe das Sommertraining beginnt. Der Vertrag von Baltram läuft ja noch bis 2024, also der Fokus liegt weiter auf Salzburg.