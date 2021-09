Los geht’s! Am Freitag und Samstag fiel der Puck zur neuen Saison der ICE Hockey League, der höchsten Spielklasse im österreichischen Eishockey. Dabei will auch der EC Red Bull Salzburg wieder ganz vorne mitmischen. Einer ihrer Leistungsträger ist der Wolkersdorfer Florian Baltram, der am Eröffnungswochenende verletzungsbedingt aber noch zuschauen musste. Deshalb nahm sich der 24-Jährige für ein ausführliches Gespräch Zeit und plauderte…

… über seine Verletzung

„Ich laboriere schon länger an Leistenproblemen, habe aber die ersten Partien in der Champions Hockey League spielen können, nur in Polen (Anm.: 3:2 gegen JKH GKS Jastrzębie) ging es nicht mehr. Deshalb musste ich jetzt pausieren, sollte aber diese Woche wieder ins Training einsteigen können.“

… über die Vorbereitung generell

„Der Sommer war gut, körperlich ist einiges weitergegangen. Außerdem habe ich mich sehr gefreut, dass Salzburg meine Kumpels Ali Wukovits und Benjamin Nissner verpflichtet hat, beide kenne ich ja schon lange.“

… über die Zielsetzung

„Bei Red Bull gibt es nur ein Ziel, den Titel. Nachdem wir darauf jetzt schon seit fünf Jahren warten, ist der Druck groß.“

… über die Neuzugänge

„Neben Wukovits und Nissner freut es mich, dass wir Verteidiger Keegan Kanzig verpflichtet haben. Mit ihm habe ich schon in Kanada bei den Victoria Royals zusammengespielt, er ist eine echte Kante. Und über Angreifer Ty Loney muss man nichts sagen, den kennt in der Liga jeder.“

… über seine Rolle im Team

„Grundsätzlich will unser Coach, dass die ersten drei Reihen gleich stark sind, deshalb haben wir viel rotiert in der Vorbereitung. Also schauen wir mal, mit wem ich zusammenspiele. Ich weiß nur, dass ich eine tragende Rolle haben werde.“

… über seinen Stellenwert in der Hierarchie der Mannschaft

„In einem Testspiel in Tschechien habe ich die Mannschaft erstmals als Kapitän anführen dürfen. Das war eine große Ehre und sagt schon viel aus. Der Trainer hat mir auch gesagt, dass ich jetzt einer der Leader in der Truppe bin.“

… über die Nationalmannschaft

„Ich fand es schade, dass ich nicht bei der Olympiaqualifikation dabei war, aber hoffe, dass ich beim Lehrgang im November wieder mit von der Partie bin. Wenn ich meine Leistung in Salzburg bringe, dann rechne ich mir gute Chancen aus, auch im Nationalteam regelmäßig zu spielen.“