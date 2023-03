Florian Baltram: Play-offs schmerzen

Werbung

Das Positive vorneweg: Florian Baltram und sein EC Red Bull Salzburg hatten am Dienstagabend (Anm.: nach Redaktionsschluss) die Chance schon frühzeitig ins Play-off-Halbfinale der ICE Hockey League einzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Salzburger in der Best-of-seven-Serie gegen den Vorjahresfinalisten Szekesfehervar aus Ungarn mit 3:0.

Negativ: Der Wolkersdorfer Baltram musste dafür am vergangenen Sonntag einen hohen Preis bezahlen und fehlt seiner Mannschaft diese Woche. Was ist passiert? Er bekam einen Puck ans Ohr und musste mit 15 (!) Stichen genäht werden. Glück im Unglück: Trommelfell und alle weiteren Innenohrorgane blieben unbeschädigt. „Sie haben mich gründlich untersucht, aber es sollte nichts Schlimmeres sein. Nur Kopfweh habe ich noch ab und zu. Und ich habe jetzt ein Boxerohr, aber meine Freundin wird es verkraften (lacht)“, verging Baltram der Humor nicht.

Grund zum Lachen hat der 25-Jährige, spielte er doch, wenn man die Punkte hernimmt, den besten Grunddurchgang seiner Karriere. Mit 23 Zählern - sieben Tore und 16 Assists - aus 45 Spielen verbesserte der Angreifer seine Bestmarke aus dem Vorjahr um einen Zähler. Kurios: Genau dasselbe schaffte der Weinviertler letzte Spielzeit. In den Play-offs könnten noch einige weitere Punkte hinzukommen, stellte ihn Head-Coach Matt McIlvane doch in einer Reihe mit den Teamspielern Thomas Raffl und Peter Schneider auf. „Da freue ich mich umso mehr auf meine Rückkehr“, so Baltram, der am Wochenende einsatzbereit sein will.