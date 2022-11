Starke Vorstellung von Florian Baltram

Werbung

Ein Ausrufezeichen setzte das österreichische Eishockey Nationalteam mit dem Wolkersdorfer Florian Baltram am vergangenen Wochenende beim prestigeträchtigen Deutschland-Cup.

Bei diesem Einladungsturnier, an dem die rot-weiß-rote Auswahl zum ersten Mal teilnahm, gab es Siege gegen die Slowakei (3:2 nach Ver län gerung) und Dänemark (3:1) sowie eine Niederlage gegen Deutschland (0:3). Damit beendete man den Cup auf dem zweiten Platz.

Florian Baltram Foto: Red Bull/APA/dpa/Marius Becker

Der 25-jährige Baltram bekam dabei genug Einsatzminuten im Angriff der Österreicher und sammelte gegen die Dänen einen Assistpunkt. „Das war echt ein cooles Turnier, das in Deutschland einen großen Stellenwert hat. Wir wollten zwei Siege aus drei Spielen und das ist uns gelungen.“

Baltram spielte an der Seite von NHL-Draftpick Kasper

Baltram wurde auch im Powerplay an der Seite von Österreichs aktuell heißester Nachwuchsaktie Marco Kasper, der im NHL-Draft in der ersten Runde von den Detroid Red Wings ausgewählt wurde, eingesetzt. Mit dem Erfolg gegen die seit zwei Jahrzehnten in der A-WM spielenden Dänen und Slowaken hat sich die Bader-Truppe jedenfalls für weitere Einladungen zum Deutschland-Cup oder auch zu anderen gut besetzten Turnieren empfohlen.

Für den Weinviertler geht es jetzt mit seinen Red Bulls Salzburg mit dem Achtelfinale der Champions Hockey League und der heimischen Meisterschaft weiter.