Clemens Kaudela will wieder abheben

Mit einem gehörigen Brummschädel geht es für den Unterstinkenbrunner Dirt-Jumper Clemens Kaudela in die heiße Phase des Jahres, zog er sich doch im amerikanischen Utah bei einem Videodreh eine Gehirnerschütterung zu. „Aber alles halb so schlimm und schon wieder am Besserwerden“, verriet er der NÖN.

Einen klaren Kopf wird der Weinviertler in den nächsten Wochen und Monaten auch brauchen. Am 10. März geht es für Kaudela nämlich wieder los mit der 20. Tour von „Masters of Dirt“ in der Wiener Stadthalle. Vier Freestyle-Mega-Shows mit je 8.000 Zusehern in Wien, danach je zwei kleinere in Salzburg, Linz, Innsbruck und Graz warten auf die risikobereiten Freeride-Mountainbiker aus aller Herren Länder. Und in Wien ist Kaudela wie immer für die Streckenplanung und Gestaltung zuständig.

„Wir haben lange getüftelt, ob wir zum Jubiläum etwas Beson deres machen sollen. Aber wir sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir die Strecke simpel halten, damit die Fahrer dafür umso schwerere und spektakulärere Stunts zeigen können.“

Ziele? Zuerst Südafrika, dann WM in den USA

Für den Unterstinkenbrunner geht es nach Wien aber nicht mit „Masters of Dirt“ weiter, sondern nach Südafrika, wo er erneut am „Dark Fest“ teilnehmen wird. Dort, genauer gesagt in Stellenbosch bei Kapstadt, treffen sich die weltbesten Freerider zum Saisonauftakt, wo die weltweit größten Sprünge mit einer unglaublichen Höhe von zehn bis 14 Metern und einer Weite von 30bis 40 Metern gezeigt werden.

Und im Oktober wartet hoffentlich noch sein sportlich größtes Ziel in den USA auf ihn, wofür bis dahin hart trainiert wird. „Im Bundesstaat Utah findet in der rauen Wüstenlandschaft die Red Bull Rampage, die Freeride-Mountainbike-WM, statt, wo die Athleten die Klippen runterspringen. Nur die besten 15 weltweit dürfen daran teilnehmen. Das ist ein riesen Traum und Ziel von mir.“

Aber nicht nur auf den Strecken, sondern auch abseits davon ist Kaudela zu Hause. Rund ein Drittel des Jahres verbringt der 32-Jährige mittlerweile in Ländern rund um den Globus, um zu trainieren, neue Strecken – wie aktuell in Saudi- Arabien – zu bauen oder auch die jungen „Rookies“ zu unterrichten. „Die Jungen lernen heute von mir, was ich mir durch tausende Wiederholungen der Sprünge – und ohne Internet-Videos – selbst beigebracht habe“, so Kaudela schmunzelnd.