MTB-Freerider Kaudela sorgte für Aufsehen in den USA

Es ist der prestigeträchtigste Wettkampf der Mountainbike-Freerider weltweit und lockt jedes Jahr Millionen von Fans vor die Bildschirme. Die Rede ist vom Red Bull Rampage, einem Einladungswettkampf der besten Extremfahrer der Welt. Heuer war erstmals ein Österreicher am Start, Clemens Kaudela aus Unterstinkenbrunn (Anm.: die NÖN berichtete). Und der 32-Jährige hinterließ gleich bleibenden Eindruck, auf und abseits der Strecke. Aber alles der Reihe nach:

Kaudela reiste mit seinem Kernteam mit Betreuern und Fotografen schon früher nach Amerika, genauer gesagt waren der Austragungsort die Sandsteinfelsen in der Nähe des Zion-Nationalparks in der Wüste von Utah. Die „Rampage“, wie der Wettkampf genannt wurd, verlangt ja mehr ab, als nur auf dem Bike zu stehen- sind doch nur der Start- und Zielpunkt vorgegeben. Dazwischen liegt extrem steiles Terrain, durch das jeder selbst eine möglichst spektakuläre und flüssige Linie wählen muss, mit möglichst vielen Tricks. Und vor dem Bewerb dürfen die Fahrer mit ihren Helfern Kurven, Absprünge und Schanzen bauen, allerdings nur mit Schaufel, Vorschlaghammer und Pickel. „Da kommst du ins Schwitzen“, schmunzelt Kaudela.

Technischer Defekt als Start-Schocker

Ins Schwitzen brachte ihn dann aber das Wetter, denn starker Wind führte, dazu dass keine Trainings möglich waren und der Weinviertler am Wettkampftag quasi einen „Kaltstart“ auf der Strecke hinlegen musste. Beim Gang zum Startareal wurde es noch schlimmer, er merkte, dass sein Bike einen Defekt hatte. So musste in Windeseile sein Ersatzrad herangeschafft werden, alles in einem sehr engen Zeitkorridor. „Dennoch war ich total konzentriert und fokussiert“, erinnert er sich zurück.

Das gelang in letzter Sekunde und Kaudela begann seinen Lauf, der sich vor allem durch seine hohen Luftstände bei den Sprüngen auszeichnete. Allerdings führt das auch dazu, dass er einen extrem hohen und weiten Sprung nicht mehr stehen konnte und spektakulär stürzte. Ein Sturz, der mittels Go-Pro gefilmt wurde und in den Stunden, Tagen und Wochen im Internet zu einem echten Hit wurde. Glück im Unglück: Mehr als eine mittelschwere Schulterverletzung und mehrere Prellungen bzw. blaue Flecken trug der Unterstinkenbrunner nicht davon - allerdings war der Wettkampf damit beendet.

Dennoch gab es Lob von den Juroren, alles ehemalige Weltklassefahrer: „Sie kamen nachher zu mir und haben mich zu meinem Lauf gratuliert und gemeint, dass ich nächstes Jahr wiederkommen muss, weil sie einen Lauf von mir unbedingt bis ins Ziel sehen wollen. So gesehen war der Sturz gar nicht so schlecht (lacht)“, resümiert Kaudela.

Österreichisches Heilmittel: Wein und Bier

Er hängte danach noch einen Urlaub an, den er sich auch von seiner Schulter nicht ruinieren ließ. Auf Schmerzmittel verzichtete Kaudela, weil er einem heimischen Heilmittel vertraute: „Ein bisschen Wein und Bier, das hat auch geholfen (lacht).“ Aber ein Bewegungsfreund wie Kaudela konnte ohnehin nicht lange ruhig sitzen, nach ein paar Tagen, ging er schon wieder ins Fitnessstudio, um zumindest die Beine zu trainieren.

Wie populär das Red Bull Rampage ist, merkte er: Denn egal, ob beim Feiern in Las Vegas oder auf Tankstellen in Utah, überall war dieses Event ein Gesprächsthema - und der Wiedererkennungswert hoch. „Deshalb war es ein absoluter Meilenstein für mich ,eine unglaubliche Erfahrung'“, schwärmt Kaudela.

Zurück in der Heimat wird es ohnehin ruhiger jetzt, die Saison ist zu Ende und der Niederösterreicher kann sich seinen Aktivitäten abseits der Strecke widmen: Neben dem „Building“, also der Entwicklung und dem Bau von Strecken, will er nächstes Jahr ein Camp für Kinder und Jugendliche anbieten in Sachen Freeriden sowie im Bereich Coaching arbeiten. „Weil unser Sport einen extremen Aufschwung erlebt“, wie Kaudela berichtet. Schwung, den er auch 2024 mitnehmen will, wenn er (hoffentlich) wieder nach Utah eingeladen wird.