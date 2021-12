Rampen, Bagger und drei Räder begeistern auf YouTube

Erdiges Gelände. Riesige Rampen. Ein Bagger. Am Himmel ein Mix aus Wolken, blau-grauer Decke und Sonnenstrahlen. Drei Fahrräder. Und drei wahnsinnige Weinviertler, die sich mutig über den selbst gebauten „Spielplatz“ in der Nähe von Unterstinkenbrunn stürzen. Das waren die Zutaten für ein zweites beeindruckendes Video, das der Unterstinkenbrunner Clemens Kaudela im Juli mit zwei dicken Kumpels produzierte und Mitte November via „YouTube“ der Welt vorstellte.

Knapp 25.000 Mal wurde das Video seither aufgerufen – fast so oft wie das erste, das Kaudela fast exakt ein Jahr zuvor veröffentlichte. Dieses steht aktuell bei knapp 28.000 Klicks – Zahlen, die für den Extremsportler allerdings nur am Rande wichtig sind: „Mir ging es in erster Linie nicht um die genauen Klicks, sondern um die Umsetzung meiner Ziele, Vorstellungen und Träume. Ich wollte eine Trainingsanlage schaffen, um gewisse Stunts zu versuchen und abzufilmen, das Ganze dann in ein Video zu verpacken und hoffentlich andere damit zu motivieren.“

Drei Wochen Bauzeit, ein Monat Nachbearbeitung

Um dieses Ziel zu erreichen, war dem 31-Jährigen kein Aufwand zu groß. Drei Wochen brauchte es laut Kaudela, um den Parcours zu bauen, täglich und nahezu rund um die Uhr wurde geschuftet. Gefilmt wurde etwa sieben Tage mit rund zwei Stunden pro Tag. Die Nachbearbeitung hat etwa einen Monat verschlungen.

In Summe ein Arbeitsaufwand, den Kaudela nicht alleine hätte bewältigen können, auch wenn der Videotitel „Selfmade 2.0“ – auf Deutsch quasi „Alles selbst gemacht“ – anderes suggeriert. Auch das erste Video vor einem Jahr trug diesen Titel, freilich ohne das beigestellte „2.0“. Ein bewusster Schritt, wie der Protagonist verrät: „Den Titel habe ich gewählt, weil ich finde, dass kaum jemand wirklich self made ist. Ich erzeuge Aufmerksamkeit mit der gegenteiligen Behauptung. Während des Videos versuche ich zu vermitteln, dass man ohne die Unterstützung seiner Freunde und Familie nicht so weit kommen kann. Ich hoffe, das kommt in etwa so rüber (lacht).“

Die Rampen, über die Kaudela und seine Kollegen im Video zahlreiche Tricks von Salti über Supermans bis zu ganz flachen Flügen Zentimeter über dem Boden performen, stehen übrigens immer noch – zu Trainingszwecken, wie der Weinviertler verrät. Er bastelt aber längst an neuen Abenteuern für 2022. Auf dem Zettel stehen ein Video in den USA und ein großes Projekt mit seiner Streckenbaufirma in Saudi Arabien. Auch ein kleines Event auf Kaudelas Strecke in Unterstinkenbrunn ist in Planung.

Mit untenstehendem QR-Code gelangen Sie direkt zu Kaudelas neuem Video „Selfmade 2.0“: