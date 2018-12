Zwei Gesichter zeigten die Mädels der Spielgemeinschaft Wolkersdorf/Neusiedl in der ersten Heimrunde im BG Wolkersdorf.

Das erste, weniger schöne gab es gegen Nußbach zu sehen. Zwar waren die Gäste aus Oberösterreich zu favorisieren, doch sie traten mit ihrer B-Mannschaft, also hauptsächlich hoffnungsvollen Nachwuchstalenten, an. Dennoch sollte auch das reichen, um die Weinviertlerinnen klar abzufertigen. Das erzürnte das Betreuerduo Reinhard Exner/Wolfgang Ritschel-Roschitz: „Wir haben uns davon blenden und alle Grundtugenden des Faustballsports vermissen lassen“, so Exner.

Das nahm Ritschel-Roschitz in der Kabine als Anlass, um ein Donnerwetter loszulassen. Dies schien Wirkung zu zeigen, denn komplett verwandelt präsentierte sich die SG im zweiten Spiel gegen Freistadt. Dabei war man gewarnt, da die Frei städterinnen die Nußbach erinnen ordentlich gefordert und erst im fünften Satz verloren hatten. Nicht so gegen Kapitänin Antonia Ritschel-Roschitz, die eine sensationelle Aufschlagquote erreichte, und Co.: bis auf den ersten Satz, wo die Gäste halbwegs mithalten konnten, war es eine äußerst dominante Vorstellung.

„Nach dem Spiel habe ich die Mädels gelobt und sie gefragt, was sie lieber wollen: den bösen oder guten Wolf (lacht). Scheinbar brauchen sie es, ein wenig gekitzelt zu werden“, meinte Ritschel-Roschitz. Damit bleibt Wolkersdorf/Neusiedl auf Tuchfühlung mit den Spitzenplätzen.