Abstieg beim Ende der Ära Ritschel-Roschitz

Werbung

Enttäuschung und Ernüchterung pur bei den 1.-Bundesliga- Damen der Spielgemeinschaft Wolkersdorf/Neusiedl: In der letzten Runde des Abstiegs-Play-offs schafften die Weinviertlerinnen nicht den erhofften und benötigten Erfolg gegen St. Veit. Nach dem 0:4- Heimdebakel in Wolkersdorf müssen Kapitänin Marie Scharinger und Co. absteigen und treten in der nächsten Feldsaison in der 2. Bundesliga an.

Die Partie am Samstagnachmittag lief so rein gar nicht nach Wunsch der Gastgeber. Die kämpferischen Gegnerinnen ließen der Heimmannschaft nur wenige Chancen, die unglücklicherweise auch nicht genutzt werden konnten. „Diese Feldsaison gilt es nun abzuhaken. Nächstes Jahr spielen wir zwar in der 2. Bundesliga, jedoch bin ich davon überzeugt, dass wir stärker denn je in die höchste Spielklasse Österreichs zurück kehren werden“, gibt sich Angreiferin Elisabeth Ojo kämpferisch und optimistisch.

Damit gab es auch kein Abschiedsgeschenk für Langzeit-Coach Wolfgang Ritschel-Roschitz, der seine Trainertätigkeit im Weinviertel beendet – allerdings nicht wegen der sportlichen Misere am Feld oder internen Querelen, sondern weil er dies eigentlich schon seit zwei Jahren machen wollte. „Da hat mir aber Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte noch den Worldcup abwarten, aber da wir jetzt nicht teilnehmen, ist es der richtige Zeitpunkt“, begründet Ritschel-Roschitz. 2020 und 2021 wurde das Turnier abgesagt und heuer fanden sich zu wenige Neusiedler Spielerinnen, um die Reise nach Brasilien anzutreten.

Ritschel-Roschitz war 2017 federführend beim Aufbau der SPG Wolkersdorf/Neusiedl, stieß aber dabei auch an seine Grenzen. Jetzt will er sich auf den Beruf konzentrieren, dem Faustball aber als Funktionär weiter erhalten bleiben.

Der Papa der Kapitänin übernimmt das Team

Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter: Wolfgang Schmid. Der frisch gewählte NÖ-Faustball-Verbandspräsident vertrat Ritschel-Roschitz schon einmal in der Halle und ist der logische Nachfolger – nicht nur, weil er der Vater von Kapitänin Marie Scharinger ist. „Ich freue mich schon auf die neue Aufgabe, auch wenn ich erst grünes Licht von meiner Frau holen musste“, spielt Schmid lachend auf die Tatsache an, dass er gleich auf mehreren Hochzeiten tanzt. Ihm zur Seite steht weiter Betreuer Reinhard Exner, der sich selbst launig als „Mädchen für alles“ bezeichnet.

Stichwort Mädchen: Die dienstälteste Neusiedlerin, Wolfgangs Frau Antonia Ritschel-Roschitz, wird dem Verein noch ein wenig erhalten bleiben. Die ehemalige Nationalteamspielerin wird zumindest noch die Hallensaison im SPG-Dress absolvieren.