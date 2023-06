Doppelsilber für Laaer Faustball-Nachwuchs

Während die Erwachsenen in den Feld-Bundesligen über Fronleichnam spielfrei sind, rückte der Nachwuchs aus dem Weinviertel in den Fokus:

Die Unter-14 des SC Laa/Thaya gewann die Silbermedaille bei der Feldmeisterschaft. Nach Siegen über die SPG Wolkersdorf/Neusiedl und Perchtoldsdorf II sowie einem Unentschieden gegen Böheimkirchen war nur Meister Perchtoldsdorf I zu stark. Betreuer Günter Stanosch freute sich mit seinen Spielern Maximilian Winna, Josef-Alexander Leitner, Laurenz Feistritzer, Luis Hartmann, Johannes Prantl und Max Hublik.

Am 24./25. Juni finden jetzt in Laa die österreichischen U14-Meisterschaften statt, wo die besten Teams österreichs in die Thermenstadt kommen.

Laaer Mädlspower sorgte für Silber

Auch die Unter-10 des SC Laa/Thaya in der letzten Runde für eine Silbermedaille. Gegen Drösing I & II und die SPG Wolkersdorf/Neusiedl II wurde jeweils klar mit 2:0 gewonnen. Im großen Meisterschaftsfinale gegen die SPG Wolkersdorf/Neusiedl I setzte es ein 0:2.

Dennoch glänzte diese Silberne wie Gold für die reine Mädchenmannschaft - mit Johanna Leitner, Emilia Feistritzer, Melanie Fischer, Bianca Proschinger und Maxim Sokol - und die Trainer Robert Schittenhell sowie Josef Leitner.