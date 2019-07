„Dieses Silber glänzt wie Gold“ war der erste Kommentar von Luisa Arzberger und Marie Scharinger von der Spielgemeinschaft Neusiedl/Wolkersdorf nach dem Vizeeuropameistertitel bei der Unter-18-EM der Damen in Deutschland, genauer gesagt in Hohenlockstedt in der Nähe von Hamburg.

In der Vorrunde konnte Österreich zunächst die Schweiz in einem ausgeglichenen Spiel mit 3:0 schlagen, wobei Arzberger und Scharinger zum Einsatz kamen. Gegen den Topfavoriten aus Deutschland gab es eine 1:3-Niederlage, wobei Arzberger eine starke Partie ablieferte, dann aber aufgrund einer taktischen Spieländerung von Trainerin Birgit Kempinger ausgewechselt wurde. Auch Scharinger war mit von der Partie.

Am Finaltag bot sich dann ein ähnliches Bild: Zunächst traf man wieder auf die Schweiz, wobei diesmal Scharinger als Jüngste in diesem Team aufzeigte. Mit einem 3:1 zog die rot-weiß-rote Auswahl in das Finale ein – die Medaille war damit bereits fixiert. Gegen die Gastgeberinnen war dann aber erneut nichts zu holen, allerdings konnte Arzberger da nicht mehr mitwirken, da sie auf der Bank saß. Dennoch war es für die beiden Weinviertlerinnen ein toller Erfolg.

Länderübergreifendes Jugendtrainingslager

In die Heimat ging es aber noch nicht, findet doch diese Woche in Hochenlockstedt noch ein internationales Jugendlager statt, an dem Arzberger und Scharinger ebenfalls teilnehmen. Dabei werden gemeinsame Trainingseinheiten und Freundschafts-Länderspiele zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich ausgetragen.