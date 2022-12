Kapitänin Scharinger als tragische Heldin

Werbung

1. Bundesliga Frauen

In der dritten Runde schaffte es die SPG Wolkersdorf/Neusiedl wieder einen 0:2-Satzrückstand auszugleichen und nahmen gegen Vizemeister Seekirchen zwei Punkte mit nach Hause. Und dass, obwohl sich Kapitänin Marie Scharinger beim Aufwärmen am Knie verletzte. So musste Jasmin Tikale die Mittelposition bekleiden und Antonia Ritschel-Roschitz lief als Abwehrspielerin auf.

Leicht verunsichert durch die neue Aufstellung lief bei der SPG noch vieles schief, sie schienen nicht in ihr Spiel zu finden und hatten zwei Sätze lang knapp das Nachsehen. Ähnlich wie im Spiel gegen St. Veit kam wiederum im dritten Satz in letzter Sekunde die Wende. Nach dem geglückten Satzgewinn spielte die Schmid-Fünf befreiter auf und entschied auch die nächsten zwei Sätze zum Spielgewinn für sich.

Danach war allerdings gegen die Hausherrinnen aus Nußbach kein Kraut gewachsen – 0:3. Auch weil sich dann ausgerechnet Tikale verletzt, Scharinger wieder rein musste und die Zähne zusammenbiss. Ohne die Kapitänin hätte man sonst nicht mehr weiterspielen können ...

„Ich bin stolz auf die Mädels, sie haben tapfer zusammen gehalten, mehr war nicht möglich“, analysiert Betreuer Reinhard Exner..

2. Bundesliga Herren

Die Berg- und Talfahrt der Laaer Herren ging vergangenes Wochenende munter weiter. Nachdem es in der Runde davor zwei glatte 0:3-Pleiten gab, gewannen die Thermenstädter diesmal beide Heimpartien mit 3:1, feierten dabei die ersten Siege in der heurigen Saison. Damit kletterte man in der Tabelle auf Rang acht und kann den Blick wieder nach oben richten.