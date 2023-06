Laaer Faustballer in Feierstimmung

In der entscheidenden letzten Runde der, gemeinsam mit der Steiermark ausgetragenen, Unter-16 und U18-Landesmeisterschaften in Wien-Liesing durfte die Laaer U18, verstärkt mit den bundesligaerfahrenen Marie Scharinger und Manuel Beck, über Platz eins jubeln. Josef-Alexander Leitner, Moritz Steindorfer, Laurenz Feistritzer, Maximilian Winna und Alexander Fischer ließen Perchtoldsdorf hinter sich, die wiederum in der U16 gewannen.

Ebenfalls am Stockerl landeten die Herren in der Landesliga der allgemeinen Klasse, die mit Wien ausgetragen wurde: In der letzten Meisterschaftsrunde zu Hause vor eigenem Publikum in Laa/Thaya konnte man mit zwei Siegen den niederösterreichischen Vizelandesmeistertitel hinter der SPG Wolkersdorf/Neusiedl erreichen und wurde Gesamt-Fünfter. Am Feld standen dabei Werner Thalhammer, Erich Beck, Thomas Müller, Alexander Fischer, Maximilian Winna und Wolfgang Schmid.