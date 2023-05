Laaer Faustballer legten Traumstart hin

Besser hätte der Saisonstart für den SC Laa/Thaya nicht laufen können: Zunächst gewannen die Herren den NÖ-Cup in Drösing, um am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen aus zwei Spielen in der neuen Saison der 2. Bundesliga auf dem Feld einen wahren Traumstart hinzulegen.

Dabei musste man gleich zu Beginn auf die Spieler Philipp Schmid (Anm.: verletzt) und Lars Damianschitz (Matura) verzichten, sodass man nur zu fünft antreten konnte. Zunächst gab es für die Laaer am Sonntagnachmittag auf eigener Anlage einen 3:1-Erfolg über Union Waldburg. Allerdings ging dabei Satz eins verloren und der Zweite wurde erst in der Verlängerung gewonnen. Das Spiel gegen Union Tgapla St. Leonhard war die härtere Nuss – zumindest auf dem Papier. Ins Spiel gestartet konnten die Weinviertler mit souveräner Defensive glänzen und erspielten sich Chance um Chance, welche im Angriff eiskalt ausgenutzt wurden – 3:0.

Trainer Dieter Grafendorfer bilanzierte: „Das erste Spiel war kaum anzusehen, da wir dem Gegner unser Spiel nicht aufdrängen konnten und viele Eigenfehler produzierten. Dennoch fanden wir mit einer kämpferischen Leistung zurück und konnten den Spieß umdrehen. In der zweiten Partie haben wir uns um 200% gesteigert und eine tadellose Leistung abgeliefert.“