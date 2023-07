Laaer Faustballnachwuchs zeigte auf

Vor allem die österreichischen U14-Meisterschaften für Burschen und Mädchen in Laa/Thaya begeisterten. In souveräner Manier sorgte das Organisationsteam rund um Sektionsleiter Florian Prantl mit allen Eltern für ein Top-Event. Die Gastgeber - mit Laurenz Feistritzer, Josef-Alexander Leitner, Kapitän Maximilian Winna, Marcus Kühtreiber, Max Hublik, Luis Hartmann und Johannes Prantl - zeigten dabei ihr Können, starteten mit einem Überraschungssieg gegen Union Perchtoldsdorf und wurden am Ende Fünfter. Im Finale standen sich dann Grieskirchen/ Pötting und Waldburg (Anm.: beide OÖ) gegenüber, wobei sich Letztere in einem hochklassigen Spiel 2:0 durchsetzten.

Auch bei den Damen zeigten alle Jugendliche sehr gute Leistungen, spannende Spiele und tolle Ballwechsel an beiden Tagen. Hier holte sich Arnreit (OÖ) vor St. Veit/Pongau (Sbg) den Titel. Die Siegerehrung für die erfolgreichen Damen- und Herren-Teams nahmen NÖFVB Präsident Wolfgang Schmid, Stadtrat Christian Nikodym und Sektionsleiter Prantl vor!

Knapp an den Medaillenrängen vorbei

Bei den österreichischen U12-Meisterschaften im oberösterreichischen Arnreit reiste Trainer Josef Leitner mit seinen Laaer Kids Josef-Alexander Leitner, Melanie Fischer, Johanna Leitner, Marcus Kühtreiber, Maxim Sokol und Alexander Hubeny optimistisch an. Auch wenn es am Ende knapp nicht zu Bronze reichte, Rang Vier und zwei Siege über den Weinviertler Rivalen ÖTB Drösing sind aller Ehren wert.

„Gleichzeitig hat ja in Arnreit das Final3 der Herren und Damen der 1. Bundesliga stattgefunden und awar uch diese Sport-Veranstaltung der besten Faustballteams der Herren und Damen ein Erlebnis für unsere Jugendlichen. Ein toller Ausflug“, resümierte Laas Pressesprecher Günter Stanosch.