Einen gelungenen Auftakt in das Abstiegs-Play-off der 2. Bundesliga der Herren auf dem Feld legte der SC Laa hin. Mit 4:3 wurde die SPG Polizei Wien auf eigener Anlage knapp, aber verdient geschlagen.

Die ersten beiden Sätze konnte Laa mit einer guten Mannschaftsleistung mit 11:8 und 12:10 für sich entscheiden, Polizei wurde aber stärker und gewann Satz drei knapp mit 11:9. „Dann hat unsere Konzentra tion ein wenig nachgelassen“, gab Laa-Kapitän Johannes Schäffer zu, denn auch in den nächsten zwei Sätzen kamen die Thermenstädter nicht ganz ins Spiel und der Gast schien die Partie zu drehen. Doch im sechsten Satz kehrte Laa zur Normalform zurück – 11:4 war ein deutliches Ausrufezeichen. Im siebenten und alles ent scheidenden Satz waren die Weinviertler schon mit 6:0 in Front – die Vorentscheidung. Mit 11:3 war es letztendlich eine klare Angelegenheit. Es ist ein enorm wichtiger Sieg für die Laaer, die ja mit fünf Bonuspunkten ja als Erster ins Abstiegs-Play-off gestartet sind. Schäffer: „Erst im sechsten Satz haben wir wieder in Normalform gespielt, guter Aufbau, starkes Service und Rückschlag. Wir haben Moral gezeigt, damit sollten wir auch Selbstvertrauen getankt haben.“

Nichts wurde es indes für die Frauen der SG Wolkersdorf/Neusiedl mit dem Feldauftakt im Aufstiegs-Play-off der Bundesliga. Die erste Runde in St. Veit/Pongau (Salzburg) fiel ins Wasser.