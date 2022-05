So etwas nennt man einen perfekten Auftakt

Werbung

1. Bundesliga Frauen

Die ersten Begegnungen in der höchsten Spielklasse Österreichs liefen für die Spielerinnen rund um Kapitänin Marie Scharinger wie am Schnürchen. Die SPG Wolkersdorf/Neusiedl konnte nämlich aus zwei Spielen souverän vier Punkte mitnehmen und sich in der Tabelle vorläufig einmal an die Spitze setzen. Das Aufeinandertreffen am Samstag mit den Linzerinnen aus Froschberg begann relativ ausgeglichen, ehe die Weinviertlerinnen eine Schippe drauflegten und 4:1 gewannen.

Am Tag darauf hatte man die Mannschaft aus Höhnhart in Wolkersdorf zu Gast. Gut eingestellt vom Trainergespann Wolfgang Ritschel/Roschitz und Reinhard Exner, wurde es noch klarer – 4:0. „Wir konnten dem Spiel heute unseren Stempel aufdrücken und die Gegner somit gut in Schach halten“, resümierte Abwehrass Nici Holzmann.

2. Bundesliga Herren

Auswärts bei Kremsmünster II wartete auf dem Papier ein unangenehmer Gegner auf den SC Laa/Thaya. Bereits der erste Satz war aber durch druckvolles Angriffsspiel der Gäste gezeichnet, welches den Hausherren keine Chance ließ. Im zweiten Satz schaffte man es zusätzlich noch, die Eigenfehler abzustellen. Auch in den Sätzen drei und vier lag man lediglich zweimal zurück, was am Ende zum klaren 4:0-Sieg führte. „So ein Start nach Maß tut gut. Die Formkurve bei Hauptangreifer Manuel Beck (U18- Teamspieler, Anm.) zeigt auch weiter konstant nach oben. Er wird uns noch viel Freude bereiten“, war Trainer Dieter Grafendorfer zufrieden.

Erstes Spiel in Österreichs oberster Spielklasse, erster Sieg für den ÖTB TV Drösing. Zum Auftakt trafen die Burschen von Trainer Andreas Huysza am Samstag auf Mitaufsteiger Waldburg. Dabei ging es schon um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, und bis auf einen Satz überzeugten die Drösinger. Sie setzten sich mit 4:1 durch. „Gratulation an mein junges Team, in abgebrühter Form haben wir uns durchgesetzt“, strahlte Huysza. Sonntags ging es gegen die routinierte und zugleich spielstarke Mannschaft von DSG UKJ Froschberg-Linz. Vor dem Spiel gab es ganz klare Fronten: Die spielstarke Froschberger Mannschaft mit dem Nationalteam-Schläger Martin Pühringer sollte gegen den Aufsteiger keine Probleme haben. Schlussendlich war es auch so, obwohl das 0:4 nicht den gezeigten Leistungen der einzelnen Sätze entsprach.