Weinviertler Faustballdamen blieben makellos

In der letzten Runde der Feld 2. Bundesliga der Frauen empfing die SPG Wolkersdorf/Neusiedl auf eigener Anlage Arnreit II und Münzbach. Und auch in den letzten beiden Spielen der Saison ließen sich die Weinviertler-innen nicht vom ersten Platz in der Tabelle verdrängen.

In souveräner Manier erspielten sich Nicole Holzmann & Co die letzten vier Punkte und beendeten die Meisterschaft nach den beiden 3:0-Siegen ohne Niederlage. „Wir gehören einfach eine Liga höher“, weiß Betreuer Reinhard Exner.

Somit dürfen die Spielerinnen rund um Exner und Trainer Wolfgang Schmid im Frühjahr 2024 im Aufstiegs-Play-Off gegen fünf weitere Teams, die drei Letztplatzierten der 1. Bundesliga sowie Platz zwei und drei der 2. Bundesliga, um die begehrten Startplätze in der höchsten Spielklasse Österreichs kämpfen.