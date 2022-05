Wolkersdorf zu spät aufgewacht und zu früh abgestellt

Werbung

1. Bundesliga Frauen

In der dritten Runde auf dem Feld wollten die Mädels der SPG Wolkersdorf/Neusiedl auswärts die amtierenden Vizemeisterinnen aus Seekirchen herausfordern. Das Ergebnis war allerdings eine klare 0:4-Schlappe – bei schwierigen Platzverhältnissen, denn es war aufgrund strömenden Regenfalls lange nicht klar, ob auf dem Seekirchner Rasen auch gespielt werden konnte. Erst der Schiedsrichter gab nach Besichtigung und Prüfung der Platzverhältnisse das entscheidende „Go“ für die Spielerinnen.

„Meiner Meinung nach haben wir unseren Wettkampfmodus zu spät hochgefahren und sind gleich von Beginn an nur sehr schleppend in die Gänge gekommen. Außerdem hatte die gegnerische Abwehr mit unseren Angriffen keine Probleme, da wir sie oftmals direkt anspielten“, reflektiert Spielerin Theesa Gsöllpointner. Alles in allem schafften es die Weinviertlerinnen nicht, die notwendige Top-Performance abzurufen, um gegen eine Mannschaft wie diese zu bestehen.

2. Bundesliga Herren

Der SC Laa/Thaya empfing am Samstag die Gäste aus Seekirchen. Druckvolle Angriffe und eine solide stehende Abwehr der Laaer zwang die Gäste immer wieder zu Eigenfehlern. Schnell führte man 2:0 in Sätzen, dann stand es 3:1, ehe die Salzburger zurückkamen und die Thermenstädter völlig von der Rolle waren.

Im Entscheidungssatz zog man nochmals alle Register, um den Gegner aus der Bahn zu bringen. Schlussendlich dominierte man die Gäste mit 11:5 und konnte den zweiten Sieg in Folge einfahren, und das vor heimischen Publikum. Trainer Dieter Grafendorfer war fertig mit den Nerven: „Unglaublicher Kampfgeist zum Schluss. Gut, das wir das Ding noch zu unseren Gunsten gedreht haben. Aber phasenweise waren wir eindeutig zu anfällig für leichte Punkte des Gegners.“